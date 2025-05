TEMPO.CO, Jakarta - Festival Film Indonesia (FFI) 2015 telah melalui penjurian tahap awal dari 268 film yang telah terdaftar. Adapun 268 film itu terdiri atas 17 film animasi, 10 film dokumenter panjang, 53 film dokumenter pendek, 113 film pendek, 17 film televisi, dan 58 film bioskop.

Setelah melewati proses penjurian tahap awal yang dipimpin oleh Jajang C. Noer, terpilih 21 nominasi yang dibacakan di acara Malam Nominasi FFI 2015, yang digelar di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis, 12 November 2015.

Ketua FFI 2015, Olga Lydia, berharap FFI 2015 dapat menaikkan standar festival yang telah diadakan sejak 1955 itu. “Kita semua berharap FFI bisa jadi tolak ukur perfilman Indonesia. Bisa dilihat dari sistem penjuriannya yang semakin baik,” ujar Olga Lydia

Kelak, nomine yang masuk 21 kategori nominasi itu akan dinilai dengan sistem penjurian Lifetime Membership, yaitu sistem voting yang dilakukan seluruh nomine FFI tahun lalu. Kemudian, pemenang dari masing-masing nominasi akan diumumkan di ICE-BSD, Tangerang, 23 November 2015. Nominasi FFI 2015 sebagai berikut.



A. Nominasi Film Pendek Terbaik

1. Kilau Kerikil (Tripod Production-Jakarta)

2. Natalan (Kebon Studio-Jakarta)

3. Semalam Anak Kita Pulang (Fourcolours Films-Yogyakarta)

4. Simbiosis (Neofreak & Manguni Pictures-Tangerang)

5. The Fox Exploits The Tigers Might (Babibuta Film-Tangerang)



B. Nominasi Film Animasi Terbaik

1. Djakarta 00 (Galang E. Larope-Jakarta)

2. GWK (Alam Sutera-Tangerang)

3. Kapur Ade (Lanting Animation-Jakarta)

4. Parte (Pe-Mamam Production-Jakarta)

5. Tendangan Halilintar (MD-Animation)



C. Nominasi Film Dokumenter Panjang Terbaik

1. Segalanya Demi Kehamilanku (Suprie Van Jaya-Bogor)

2. Mendadak Caleg (M-Docs-Jakarta)

3. Elegi di Negeri Oepoli (Kompas TV-Jakarta)



D. Nominasi Film Dokumenter Pendek Terbaik

1. Nostalgia Senja (Fakultas Film & Televisi Institut Kesenian Jakarta)

2. Salam dari Anak-anak Tergenang (Satu Lensa-Sukabumi)

3. Pejuang dari Gua Purbakala (Eagle Institute Indonesia - Jakarta)

4. Tino Sidin Sang Guru Gambar (Fakuktas Film & Televisi Institut Kesenian Jakarta)

5. SDR (Sekolah Pasca IKJ-Bekasi)



E. Nominasi Film Televisi Terbaik

1. Hati-hati dengan Hati (SCTV)

2. Ibu Tak Bisa Lagi Mendengar Tangismu (SCTV)

3. Malu Itu Perlu (SCTV)

4. Nyanyian Musim Hujan (Miles Film-Jakarta)

5. Takjil Bu Syafi’i (PT Sinemart Indonesia-Jakarta)



F. Nominasi Perancang Busana Terbaik

1. Anggia Kharisma (Filosofi Kopi)

2. Chitra Subiyakto (Pendekar Tongkat Emas)

3. Isabella Patrice & Tania Soeprapto (The Wedding and Bebek Betutu)

4. Jeanne Elizabeth Fam (Di Balik 98)

5. Retno Yanti Damayanti (Guru Bangsa: Tjokroaminoto)



G. Nominasi Penulis Skenario Asli Terbaik

1. Anggy Umbara, Bounty Umbara, dan Fajar Umbara (3)

2. Ari Syarif dan Erik Supit (Guru Bangsa: Tjokroaminoto)

3. Eddie Cahyono (Siti)

4. Monty Tiwa dan Robert Ronny (Kapan Kawin?)

5. Salman Aristo, Bagus Bramanti, dan Ismail Basbeth (Mencari Hilal)



H. Nominasi Penulis Skenario Adaptasi Terbaik

1. Alim Sudio (Surga yang Tak Dirindukan)

2. Benni Setiawan (Toba Dreams)

3. Dirmawan Hatta (Bulan di Atas Kuburan)

4. Jenny Jusuf (Filosofi Kopi)

5. Johansyah Jumberan dan Jay Sukmo (Catatan Akhir Kuliah)



I. Nominasi Penata Musik Terbaik

1. Aksan Sjuman (Love and Faith)

2. Charlie Meliala (Mencari Hilal)

3. Krisna Purna (Siti)

4. Rooftop Sound (A Copy of My Mind)

5. Vicky Sianipar (Bulan di Atas Kuburan)



J. Nominasi Penata Suara Terbaik

1. Khikmawan Santosa (A Copy of My Mind)

2. Khikmawan Santosa dan Novi D.R.N (3)

3. M. Yusuf Patawari (Jendral Soedirman)

4. Satrio Budiono dan Trisno (Guru Bangsa: Tjokroaminoto)

5. Satrio Budiono dan Yusuf Andi (Pendekar Tongkat Emas)



K. Nominasi Pengarah Artistik Terbaik

1. Allan Sebastian (Guru Bangsa: Tjokroaminoto)

2. Allan Sebastian (Mencari Hilal)

3. Eros Eflin (Pendekar Tongkat Emas)

4. Oscar Firdaus (Toba Dreams)

5. Vidia Sylvia (Supernova)



L. Nominasi Penyunting Gambar Terbaik

1. Ahsan Andrian (Filosofi Kopi)

2. Sastha Sunu & Kelvin Nugroho (Supernova)

3. Sentot Sahid (Air Mata Surga)

4. Wawan I. Wibowo (Mencari Hilal)

5. Wawan I. Wibowo & Cesa David Luckmansyah (Hijab)



M. Nominasi Penata Efek Visual Terbaik

1. Epics FX Studio (Comic 8: Casino Kings Part 1)

2. Fixit Works (Supernova)

3. Raiyan Laksamana (Di Balik 98)

4. Satria Bhayangkara (Guru Bangsa: Tjokroaminoto)

5. Sinergy Animation (3)



N. Nominasi Pengarah Sinematografi Terbaik

1. Fauzi & Ujel & Bausad (Siti)

2. Ical Tanjung (A Copy of My Mind)

3. Ipung Rachmat Syaiful (Guru Bangsa: Tjokroaminoto)

4. Yadi Sugandi dan Muhammad Firdaus (Di Balik 98)

5. Yudi Datau (Supernova)



O. Nominasi Pemeran Anak Terbaik

1. Aria Kusumah (Pendekar Tongkat Emas)

2. Bima Azriel (3)

3. Bima Azriel (Di Balik 98)

4. Fatih Unru (Seputih Cinta Melati)

5. Raihan Khan (Ada Surga di Rumahmu)



P. Nominasi Pemeran Pendukung Wanita Terbaik

1. Christine Hakim (Pendekar Tongkat Emas)

2. Prisia Nasution (Comic 8: Casino Kings Part 1)

3. Raline Shah (Surga yang Tak Dirindukan)

4. Ria Irawan (Bulan di Atas Kuburan)

5. Wulan Guritno (Nada untuk Asa)



Q. Nominasi Pemeran Pendukung Pria Terbaik

1. Adi Kurdi (Kapan Kawin?)

2. Mathias Muchus (Toba Dreams)

3. Paul Agusta (A Copy of My Mind)

4. Slamet Rahardjo (Filosofi Kopi)

5. Tanta Ginting (3)



R. Nominasi Pemeran Utama Wanita Terbaik

1. Adinia Wirasti (Kapan Kawin?)

2. Chelsea Islan (Di Balik 98)

3. Dewi Sandra (Air Mata Surga)

4. Marsha Timothy (Nada Untuk Asa)

5. Tara Basro (A Copy of My Mind)



S. Nominasi Pemeran Utama Pria Terbaik

1. Deddy Soetomo (Mencari Hilal)

2. Reza Rahadian (Guru Bangsa: Tjokroaminoto)

3. Reza Rahadian (Kapan Kawin?)

4. Rio Dewanto (Love & Faith)

5. Vino G. Bastian (Toba Dreams)



T. Nominasi Sutradara Terbaik

1. Angga Dwimas Sasongko (Filosofi Kopi)

2. Benni Setiawan (Toba Dreams)

3. Eddie Cahyono (Siti)

4. Ismail Basbeth (Mencari Hilal)

5. Joko Anwar (A Copy of My Mind)



U. Nominasi Film Terbaik

1. A Copy of My Mind

2. Guru Bangsa: Tjokroaminoto

3. Mencari Hilal

4. Siti

5. Toba Dreams



LUHUR TRI PAMBUDI