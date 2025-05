Ini Daftar Nomine Dahsyatnya Award 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang pemberian penghargaan bagi insan musik tanah air, Dasyatnya Award 2015 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 23 Januari 2015, dan disiarkan secara langsung di RCTI. Tahun ini, ada 18 kategori penghargaan yang akan diperebutkan. (Baca: Tak Datang, Ayu Ting Ting Raih Award Dahsyat 2014)



Nomine untuk masing-masing kategori sudah diumumkan. Untuk kategori Lagu Terdahsyat, lagu berjudul Dekat Dihati (RAN) bersaing dengan Esok Kan Bahagia (d'Masiv), Gajah (Tulus), Katakan Tidak (Afgan), Kaulah Kamuku (Fatin feat Overtunes), Kuasamu (BCL), LDR (Raisa), dan Selimut Tetangga (Repvblik).



Selanjutnya adalah kategori Band Terdahsyat dengan nomine Ada Band, Armada, Geisha, Kotak, Mahadewa, Malique&The Essentials, Repvblik, SID, Wali, dan Yovie and The Nuno. (Baca: Goyang Sabun Colek, dari TKW hingga Terdahsyat)



Pada kategori Solo Pria Terdahsyat, Afgan bakal bersaing dengan Ari Lasso, Judika, Petra Sihombing, Sammy Simorangkir dan Tulus. Sementara Andien, Angel Pieters, Bunga Citra Lestari, Citra Scholastika, Fatin, Gita Gutawa, Maudy Ayunda, Raisa dan Syahrini akan memperebutkan penghargaan untuk kategori Solo Wanita Terdahsyat.



Untuk kategori Duet Terdahsyat, nomine yang terpilih terdiri dari pasangan Anang dan Ashanty, Armand Maulana dan Dewi Gita, Fatin dan The Overtunes, Mulan Jameela dan Mike Mohede, Putra dan Ben Sihombing, penyanyi kontroversial Syahrini dan Maruli, llau The Rain dan Endank Soekamti. (Baca: Raffi Ahmad Salting di Depan Nagita Slavina).



Nomine kategori Grup Terdahsyat adalah Dewi Dewi, Duo Maia, JKT48, Mahadewi, RAN, The Overtunes dan The Virgin. Sementara, Al Ghazali, Husein, Kunto Aji, Radhini, Real, The Fatima dan Virzha bakal bersaing di kategori Pendatang Baru Terdahsyat. Juga ada Bastian, Dede, Lolita, Mumuk Gomez dan Pica Priscila yang menjadi nomine untuk kategori Host Tamu Terdahsyat. (Baca: Syahrini Dikalahkan JKT48 di Dahsyatnya Awards)



Angel Idola Cilik, Bagas dan Difa, Chelsea Idola Cilik, Di Atas Rata-rata, Keisha Alvaro, Romaria, Swittins dan Tegar masuk dalam kategori Penyanyi Cilik Terdahsyat.Untuk kategori Penyanyi Dangdut Terdahsyat ada Ayu Ting Ting, Denny Cagur, Dewi Luna, Julia Perez, Nassar, Siti Badriah dan Zaskia Gotik. (Baca:Tarif Zaskia Gotik di Tahun Baru Seharga Mobil)



Dahsyatnya Award juga memberikan penghargaan untuk kategori Bintang Tamu Terdahsyat. Nomine untuk kategori ini yaitu Carpark North, Cow Cow, Cyntia, Dash Berlin, Kid David and Salah, LC9, Lunafly, Robert Irwin, Sam Tsui and Kurt Hugo, Siti Nurhaliza dan The Painters Hero.



Kategori penghargaan lain yang tak kalah menarik, adalah Ulang Tahun Terdahsyat, Moment Terdahsyat, Pasangan Terdahsyat, Artis Paling Rajin Tampil, Video Klip Terdahsyat, Sutradara Video Klip dan Model Video Klip Terdahsyat dengan nomine Marshall Sastra, Andien, Fathir Muhammad dan The Changcutters. (Baca: Luncurkan Album Anyar, The Changcuters Pengin Beda)



HADRIANI P | BERBAGAI SUMBER

Terpopuler

Rara Beberkan Kronologi Kencan Putra Deddy Mizwar

Deddy Mizwar Dinilai Tak Bisa Didik Anak

Putra Deddy Mizwar Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual

Di Instagram, Christina Unggah Tindik Payudara

Lagi, Paris Hilton Kencani 'Brondong'