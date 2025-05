Ini Daftar Pemenang 5th Gaon Chart K-Pop Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Satu lagi ajang penghargaan bagi insan musik di Korea digelar. Mengawalitahun 2016, The 5th Gaon Chart K-Pop Awards baru saja selesai dihelat kemarin, Rabu, 17 Februari 2016.



Ajang penghargaan ini diadakan di Olympic Hall, Olympic Park, Kota Seoul, Korea Selatan. Adalah Leeteuk Super Junior dan Yura Girls' Day yang didaulat sebagai pembawa acara. Ajang penghargaan yang telah diselenggarakan sebanyak 5 kali ini dimeriahkan oleh penampilan dari beberapa artis ternama Korea Selatan, seperti boyband B.A.P, iKON, girlband Red Velvet, Taeyeon Girls' Generation, dan masih banyak lagi.



Grup subunit girlband AOA, yakni AOA Cream, yang baru debut pada 12 Februari kemarin, juga turut tampil membawakan lagu pertama mereka, I'm Jelly Baby.



Gaon Chart K-Pop Awards merupakan penghargaan yang diadakan oleh Gaon Chart, yaitu tangga lagu dan musik di Korea Selatan. Penghargaan ini dipersembahkan kepada mereka, insan-insan yang aktif terlibat di industri musik Korea, mulai dari para musisi, lagu, album musik, koreografer, penata gaya, produser, komposer, dan sebagainya.



Posisi sebuah lagu di tangga lagu Gaon berdasarkan dari hasil penjualan lagu tersebut. Dari sistem itu pula para pemenang di penghargaan Gaon ditentukan. Untuk The 5th Gaon Chart K-Pop Awards, para pemenangnya ditentukan dari hasil penjualan karya mereka tahun 2015 lalu. BIGBANG dan EXO mendominasi sebagai pemenang dari beberapa kategori.



Dan, berikut ini adalah daftar lengkap para pemenang The 5th Gaon Chart K-Pop Awards:

Artist of the Year (Album – Quarterly)



First Quarter: EXO



Second Quarter: EXO



Third Quarter: Super Junior



Fourth Quarter: EXO





Artist of the Year (Song – Monthly)



Januari: Mad Clown



Februari: Naul



Maret: MC Mong



April: miss A



Mei: BIGBANG



Juni: BIGBANG



Juli: BIGBANG



Agustus: BIGBANG



September: iKON



Oktober: Taeyeon Girls' Generation



November: Zico Block B



Desember: PSY





New Artist of the Year: iKON, GFRIEND



K-Pop World Hallyu Star Award: Bangtan Boys (BTS)



Discovery of the Year Trot Award: Lee Ae Ran



Discovery of the Year Indie Award: Hyukoh



Discovery of the Year Hip Hop Award: Song Mino WINNER



Discovery of the Year R&B Award: Zion.T



Fan Vote Popularity Award: EXO



YinYueTai Most Influential Group in Asia Award: BIGBANG



Weibo Star Award: Sehun EXO



Popular Singer of the Year: So Chan Whee



Producer of the Year: Yang Hyun Suk-YG Entertainment



Composer of the Year: Black Eyed Pilseung (Choi Kyu Sung and Rado)



Song Writer of the Year: Kim Eana



Style of the Year (Choreographer): Yama and Hotchicks



Style of the Year (Stylist): Ji Eun



Hot Trend of the Year: Baek Ah Yeon, B.A.P



World Rookie of the Year: AOA, SEVENTEEN



Long-Run Song of the Year: Naul



Hot Performance of the Year: VIXX, Red Velvet

ALLKPOP | SOOMPI | Luciana