TEMPO.CO, London - Dilansir Mirror, Kamis, 26 Februari 2015, berikut daftar pemenang Brit Awards 2015 yang berlangsung di The O2 Arena, London, pada Rabu, 25 Februari 2015 waktu setempat.



1. British Album of the Year:

Ed Sheeran – x



2. British Artist Video of the Year:

One Direction – You & I



3. British Breakthrough Act:

Sam Smith



4. International Group:

Foo Fighters



5. British Single:

Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk



6. International Male Solo Artist:

Pharrell Williams



7. Global Success Award:

Sam Smith



8. Best British Female Solo Artist:

Paloma Faith



9. International Female Solo Artist:

Taylor Swift



10. British group:

Royal Blood



11. Best British Male Solo Artist:

Ed Sheeran



12. Critics' Choice:

James Bay



RINA ATMASARI | MIRROR