TEMPO.CO, California - Pengumuman penghargaan bidang film dan televisi di Amerika Serikat atau Golden Globe Award 2015 ke-72 telah usai. Sejumlah artis menyabet penghargaan bergengsi ini.



Seperti dikutip situs BBC, film Boyhood yang digarap oleh sutradara Richard Linklater dinobatkan menjadi film drama terbaik. Berkat film yang digarap selama 12 tahun ini, Linklater terpilih sebagai sutradara terbaik.



Pemenang lainnya adalah Amy Adams, yang berperan sebagai Margaret Keane dalam film Big Eyes. Adams dinobatkan sebagai aktris terbaik untuk kategori film komedi. "Margaret sebagai wanita yang memiliki suara tenang dan visi artistik yang kuat," ujar Adams mengomentari peran itu.



Selain Amy, pemenang Golden Globe lainnya adalah Patricia Arquette, yang memerankan orang tua tunggal dalam film Boyhood. Arquette memenangi kategori aktris pendukung terbaik untuk peran tersebut. Ia menyebut peran itu sebagai bentuk penghormatan kepada ibunya. (Baca: Gaun Merah Tanpa Bra Amy Adams)



Berikut ini adalah daftar pemenang Golden Globe 2015:

Film Drama Terbaik: Boyhood

Aktris Drama Terbaik: Julianne Moore (Still Alice)

Aktor Drama Terbaik: Eddie Redmayne (The Theory of Everything)

Film Musikal atau Komedi Terbaik: The Grand Budapest Hotel

Aktris Musikal atau Komedi Terbaik: Amy Adams (Big Eyes)

Aktor Musikal atau Komedi Terbaik: Michael Keaton (Birdman)

Film Animasi Terbaik: How to Train Your Dragon 2

Film Berbahasa Asing Terbaik: Leviathan (Rusia)

Aktris Pendukung Terbaik: Patricia Arquette (Boyhood)

Aktor Pendukung Terbaik: J.K. Simmons (Whiplash)

Sutradara Terbaik: Richard Linklater (Boyhood)

Screenplay Terbaik: Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Armando Bo (Birdman)

Scoring Terbaik: Jóhann Jóhannsson (The Theory of Everything)

Lagu Terbaik: Glory (Selma)

Serial TV Drama Terbaik: The Affair

Aktris Serial TV Drama Terbaik: Ruth Wilson (The Affair)

Aktor Serial TV Drama Terbaik: Kevin Spacey (House of Cards)

Serial TV Musikal atau Komedi Terbaik: Transparent

Aktris Serial TV Musikal atau Komedi Terbaik: Gina Rodriguez (Jane the Virgin)

Aktor Serial TV Musikal atau Komedi Terbaik: Jeffrey Tambor (Transparent)

Miniseri atau Film TV Terbaik: Fargo

Aktris Terbaik untuk Miniseri atau Film TV: Maggie Gyllenhaal (The Honorable Woman)

Aktor Terbaik untuk Miniseri atau Film TV: Billy Bob Thornton (Fargo)

Aktris Pendukung Terbaik untuk Serial, Miniseri, atau Film TV: Joanne Froggatt (Downton Abbey)

Aktor Pendukung Terbaik untuk Serial, Miniseri, atau Film TV: Matt Bomer (The Normal Heart)



WINONA AMANDA | USA TODAY | DAILY MAIL