TEMPO.CO, Jakarta - Java Jazz Festival mulai digelar pada hari ini, Jumat 6 Maret 2015 di di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta. Acara musik jazz terbesar tahunan ini berlangsung hingga Minggu, 8 Maret 2015 mendatang.



Kebetulan festival ini berlangsung bersamaan dengan Singapore Jazz Festival di Marina Bay Sands, 5-8 Maret 2015. Penyelenggara kedua festival kemudian menjalin kerja sama. "Kami bekerja sama dalam mendatangkan artis yang akan tampil," kata Dewi Gontha, Direktur Java Festival Production pada Januari lalu. Maka banyak musisi internasional yang tampil di kedua festival tersebut, seperti Chakha Khan, Bobby McFerrin, Chris Botti, Jessie J, dan Snarky Puppy.



Kalau Anda berencana hendak menyaksikan Java Jazz Festival, inilah lima musisi internasional yang akan tampil di sana. Catat pula tanggal mainnya.



Kenny Lattimore

D2 Main Stage, Jumat 6 Maret pukul 23.15-00.30



Unggulan Grammy Music Award untuk kategori penyanyi/penulis lagu ini akan beraksi. Penyanyi yang dijuluki Modern Soul Man oleh New York Times itu mengawali kariernya sebagai vokalis Maniquin, grup musik bergenre R 'n B, pada 1989 sebelum akhirnya memutuskan untuk bersolo karir pada 1996 dengan mengeluarkan album Kenny Lattimore di bawah bendera Columbia Records. Album tersebut meledak di pasaran dan mendapatkan piringan emas dengan lagu hit Never Too Busy dan For You. Pada 1998 Kenny mengeluarkan album keduanya, The Soul of Man, yang juga mendapatkan piringan emas.



Clive Davis pada 2001 mengontrak Kenny untuk Arista Records dan di tahun yang sama Kenny mengeluarkan album Weekend, yang menghasilkan hit internasional Raptures karya Blondie. Pada 2002 Kenny menikahi penyanyi R 'n B Chante Moore, yang akhirnya menjadi pasangan duetnya di album ke-4 T" pada 2003 dan album ke-5 U" pada 2006. Kenny lalu memulai perusahaan rekaman sendiri, SincereSoul Records, pada 2012 dan bekerja sama dengan EMI Records merilis album terbarunya, Back 2 Cool, pada 2013.



Chaka Khan

D2 Main Stage, Sabtu 7 Maret pukul 22.00-23.30



Chaka Khan adalah pemenang 10 kali Grammy Awards dan salah satu musisi terbaik di dunia yang kaya akan warisan musik. Penulis lagu, aktris, pengusaha, dan aktivis ini telah memberi pengaruh terhadap artis zaman sekarang. Selain dikenal sebagai penyanyi soul Khan juga telah menyanyikan tujuh jenis musik yang berbeda, termasuk R 'n B, pop, rock, gospel, country, world music dan klasik. serta memeiliki jutaan penggemar setia yang tersebar di seluruh dunia. Selama berkarir di dunia hiburan, Khan telah merilis 22 album rekaman, yang 10 di antaranya duduk di posisi nomor satu tangga lagu Billboard.



Khan memulai karirnya pada 1978 dengan menghasilkan lagu yang sangat populer waktu itu, I'm Every Woman. Namun, lagu yang membuat Khan menjadi terkenal di seluruh dunia adalah I Feel For You yang ditulis Prince. Dirilis pada 1984 lagu tersebut merupakan lagu R 'n B pertama dan menjadi cikal bakal musik rap. Pada Juni 2012, Chaka Khan mencantumkan namanya dalam The Hollywood Bowl Hall of Fame dan sebelumnya pada 2011 dia mendapat bintang kehormatan pada Hollywood Walk of Fame karena karya-karyanya yang legendaris.



Chris Botti

D1 Simpati Hall, Minggu 8 Maret pukul 19.30-20.45



Chris Botti mengekspresikan cintanya untuk musik melodi romantik pada Impressions, cakram padatnya yang memenangi Grammy. Peniup trumpet kelahiran Portland, Oregon ini seakan ditakdirkan untuk menjadi pemusik. Ibunya, pianis konser, mendorongnya belajar musik. Dia kuliah di Indiana University dan belajar dari pendidik musik jazz David Baker, mahaguru trumpet Bill Adam, pemain trumpet jazz Woody Shaw dan saksofonis jazz George Coleman. Dia lalu pindah ke New York pada 1980-an.



Dia mulai mencetak album pada 2004 dengan menerbitkan When I Fall In Love, berlanjut dengan To Love Again dan Italia serta rekaman live Chris Botti In Boston, yang mengukuhkannya sebagai instrumentalis jazz paling laris di dunia, selain penghargaan Grammy untuk Album Instrumental Pop Terbaik dan empat kali berada di puncak nomor satu daftar Billboard's Jazz Albums.



Christina Perri

D2 Main Stage, Minggu 8 Maret pukul 19.30-20.45



Christina Judith Perri adalah penyanyi, penulis lagu, gitaris, dan pianis dari Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat yang lahir pada 19 Agustus 1986. Perri adalah salah satu artis top dunia yang akan tampil dalam Java Jazz. Aliran musiknya adalah pop rock, piano rock, alternative, rock, dan soul dan ia juga bisa memainkan beberapa alat musik, seperti gitar, piano dan perkusi. Ia terkenal di dunia karena single pertamanya, Jar of Heart, terjual lebih dari 3 juta kopi di Amerika Serikat dan menjadi hit di seluruh dunia.



Menyusul keberhasilan itu, Perri menandatangani kesepakatan dengan Atlantic Records pada 2010. Dia merilis album debutnya, Lovestrong, pada 2011. Album ini berada di posisi ke-4 Billboard 200 dengan penjualan minggu pertama mencapai 58.000 kopi. Single lain yang populer adalah A Thousand Years, yang muncul di soundtrack film The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1.



Jessie J

D2 Main Stage, Minggu 8 Maret pukul 22.00-23.30



Jessica Ellen Cornish atau Jessie J lahir pada 27 Maret 1988. Dia adalah penyanyi asal Inggris dan penulis lagu Party in the U.S.A. untuk Miley Cyrus dan I Need This untuk Chris Brown. Dia berkarir di dunia musik sejak 2005. Pada 2010, debut single-nya, Do It Like A Dude, dirilis pada November 2010 dan langsung menduduki posisi kedua UK Singles Charts. Diikuti single keduanya, Price Tag, yang menduduki posisi pertama di Inggris, Irlandia, dan Selandia Baru.



Adapun debut albumnya, Who You Are, dirilis pada Februari 2011 dan menempati posisi kedua UK Album Chart. Pada bulan yang sama dia memenangi BRIT Award. Pada 2013, Jessie merilis album keduanya, Alive. beberapa penghargaan pun berhasil diraihnya, termasuk BBC Sound of 2011 dan MTV Brand New 2011.



JAVAJAZZFESTIVAL.COM | YON DEMA