TEMPO.CO, Jakarta -Mengulang kesuksesan ajang festival film independen Piala Maya sebelumnya, perhelatan serupa kembali diadakan tahun ini. Pada tahun 2015, ajang penghargaan independen Piala Maya mengusung tema Imaginasia.



Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sejumlah nomine terpilih akan dinilai oleh 467 anggota Komite Pemilih yang tak hanya berasal dari sineas tapi juga melibatkan akademisi, budayawan, profesor, sampai desainer.



Tahun ini, Piala Maya 2015 mempersembahkan 29 Kategori khas. Berikut daftar kategori dan nominasinya:



A. Lagu Tema Terpilih

1. Let it Be My Way - Ciptaan: Melly Goeslaw - Penyanyi: Andien - Film: Hijab

2. Mencari Hilal - Ciptaan: SM Damar Panuluh (Noe Letto), Charlie Meliala - Penyanyi: SM Damar Panuluh - Film: Mencari Hilal

3. Seluas Itu - Ciptaan: Pongki Barata - Penyanyi: Acha Septriasa & Pongki Barata - Film: Nada Untuk Asa

4. Semesta - Ciptaan: Widi Puradireja - Penyanyi: Maliq d'Essential - Film: Filosofi Kopi



B. Desain Poster Terpilih:

1. 3, Alif Lam Mim - Thova Endonestuff@EndOneStuff

2. Another Trip to The Moon - Gertjan Zuilhof & Zulfan Riyadi

3. Badoet - Hans Nio

4. Bidadari Terakhir - Andhika Nugraha & Andira Pramanta

5. The Wedding & Bebek Betutu - Mayumi Haryoto



C. Efek Khusus Terpilih

1. 3, Alif Lam Mim - Tommy Sukowatin Benny & Kuntz

2. Comic 8: Casino Kings Part 1 - Epics FX Studio

3. Guru Bangsa Tjokroaminoto - Satria Bayangkara

4. Pendekar Tongkat Emas - Fixit Works

5. Supernova - Fixit Works



D. Tata Rias Wajah dan Rambut Terpilih:

1. Badoet - aktris Handradjasa

2. Guru Bangsa Tjokroaminoto - Didin Syamsudin

3. Love & Faith - Tini Ridayanti

4. Pendekar Tongkat Emas - Jerry Octavianus

5. Tuyul Part-1 - Lechi Prasetya, Reza Pramez Febyanto



E. Tata Kostum Terpilih:

1. Comic8: Casino Kings Part-1 - Aledie Harra, Upay, Quartini Sari, Amy Wieabudi

2. Guru Bangsa Tjokroamninoto - Retno Ratih Damayanti

3. Love & Faith - Dara Asvia

4. Pendekar Tongkat Emas - Chitra Subiyakto

5. The Wedding & Bebek Betutu - Isabelle Patrice, Tania Suprapto



F. Penampilan Singkak nan Berkesan (Piala Arifin C Noer):

1. Henky Solaiman - 7/24

2. Sophia Latjuba - Comic 8: Casino Kings Part-1

3. Tanta Ginting - 3, Alif Lam Mim

4. Tumini - Guru Bangsa Tjokroaminoto

5. Wulan Guritno - Nada Untuk Asa



G. Aktor/ Aktris Cilik Terpilih:

1. Aria Kusumah - Pendekar Tongkat Emas

2. Badra Andhipani Jagad - Ayat Ayat Adinda

3. Bintang Timur Widodo - Siti

4. Khadijah Banderas - Wewe

5. Tissa Biani - Ayat Ayat Adinda



H. Tata Suara Terpilih

1. 3, Alif Lam Mim - Khikmawan Santosa, Novi DRN

2. Badoet - Khikmawan Santosa

3. Di Balik 98 - Khikmawan Santosa, Mohamad Ikhsan Sungkar

4. Guru Bangsa Tjokroaminoto - Satrio Budiono, Trisno

5. Pendekar Tongkat Emas - Satrio Budiono, Yusuf Patawari

I. Tata Musik Terpilih:

1. Bulan di Atas Kuburan - Willy Haryadi, Vicky Sianipar

2. Filosofi Kopi - McAnderson

3. Guru Bangsa Tjokroaminoto - Andi Rianto

4. Pendekar Tongkat Emas - Erwin Gutawa

5. Supernova: Ksatria, Putri & Bintang Jatuh - Stevesmith Music Production



J. Tata Artistik Terpilih

1. Comic 8: Casino Kings Part-1 - Dicky Kadarhariyawan

2. Guru Bangsa Tjokroaminoto - Allan Sebastian

3. Love & Faith - Roma Rombeng

4. Pendekar Tongkat Emas - Eros Eflin

5. Supernova: Ksatria, Putri & Bintang Jatuh - Vida Sylvia



K. Penyunting Gambar Terpiluh

1. 3, Alif Lam Mim - Bounty Umbara

2. Filosofi Kopi - Ahsan Andrian

3. Guru Bangsa Tjokroaminoto - Wawan I. Wibowo

4. Hijab - Wawan I. Wibowo

5. Mencari Hilal - Wawan I. Wibowo



L. Tata Kamera Terpilih

1. Bidadari Terakhir - Memet Nakes

2. Filosofi Kopi - Robie Taswin

3. Guru Bangsa Tjokroaminoto - Ipung

4. Pendekar Tongkat Emas - Gunnar Nimpuno

5. Supernova: Ksatria, Putri & Bintang Jatuh - Yudi Datau



M. Aktris Pendatang Baru Terpilih (Piala Tuti Indra Malaon)

1. Paula Verhoeven - Supernova

2. Putri Ayudya - Guru Bangsa Tjokroaminto

3. Salvita Decorte - Lily Bunga Terakhirku

4. Sekar Sari - Siti

5. Whulandary Herman - Bidadari Terakhirku



N. Aktor Pendatang Baru Terpilih:

1. Andre Hehanusa, BULAN DI ATAS KUBURAN

2. Boris Bokir - Toba Dreams

3. Gogot Suruanto - Jenderal Seodirman

4. Morgan Oey - Assalamualaikum Beijing

5. Rizky Nazar - 2014



O. Aktris Peran Pendukung Terpilih

1. Atiqah Hasiholan - 2014

2. Christine Hakim - Pendekar Tongkat Emas

3. Jajang C Noer - Toba Dreams

4. Prisia Nasution - Comic 8: Casino Kings Part-1

5. Ria Irawan - Bulan Di Atas Kuburan



P. Aktor Peran Pendukung Terpilih

1. Adi kurdi - Kapan Kawin?

2. Donny damara - 2014

3. Mathias Muchus - Toba Dreams

4. Oka Antara - Mencari Hilal

5. Tio pakusadewo - Bulan Di Atas Kuburan



Q. Skenario Adaptasi Terpilih

1. Bulan di atas kuburan - Dirmawan Hatta - ide cerita dari puisi Malam Lebaran karya Sitor Situmorang dan film berjudul sama karya Asrul Sani (1973)

2. Filosofi Kopi - Jenny Jusuf - adaptasi cerpen berjudul sama karya Dee Lestar

3. Toba Dreams - Benni Setiawan - adaptasi berjudul sama karya TB. Silalahi



R. Skenario Asli Terpilih

1. 3, Alif Lam Mim - Bounty Umbara, Anggy Umbara, Fajar Umbara

2. Guru Bangsa Tjokroaminoto - Ari Syarif, Erik Supit

3. Kapan kawin? - Monty Tiwa, Robert Ronny, Ody C Harahap

4. Mencari Hilal - Salman Aristo, Bagus Bramanti, Ismail Basbeth

5. Nada Untuk Asa - Charles Gozali



S. Koleksi DVD Terpilih

1. Assalamualaikum Beijing & Haji Backpacker

2. Cahaya Dari Timur: Beta Maluku

3. Selamat Pagi, Malam

4. Sokola Rimba

5. Tabula Ras



T. Penulisan Kritik Film

1. Dibalik Stereotype Wanita Jawa - Siti - Teguh Santoso

2. Dunia Persilatan yang Indah - Pendekar Tongkat Emas - Diaksa Adhistira

3. Hidup Normal dan Tegar Bersama HIV/ AIDS - Nada Untuk Asa - Shandy Gasella

4. Petualangan Spiritual Mencari Kedamaian - Mencari Hilal - Elbert Reyner

5. Rekflesi Dalam Secangkir Kopi - Filosofi Kopi - Arul Fittron



U. Film Daerah Terpilih

1. Cakra Buana - Massimo Burhannudin - Bandung

2. Di bawah Langit Jayapura - Bina Rianto - Papua

3. Silet Di Antara Digoel Papua - Bina Rianto - Papua



V. Animasi Terpilih

1. Djakarta-00 - Galang Ekaputra

2. Heru Show - Made Dimas Wirawan

3. Parte - Bobby Fernando

4. Pret - Firman Widyasmara



W. Film Dokumenter Pendek

1. Di Atas Kaki Sendiri - Abdul Razzq dan Sahree Ramadan

2. Hari Yang Lain Untuk Bakka'Sendana - N. Priharwanto

3. Iblis Jalanan - Salam Farizi

4. Jalan Pulang - Ignasius LW Somalinggi

5. Salam Dari Anak Tergenang - Gilang Bayu Santoso



X. Sutradara Muda Berbakat (Piala Iqbal Rais): nominasi menyusul



Y. Film Pendek Terpilih

1. Friend - Yandi Laurens

2. Gula Gula Usia - Ninndi Raras

3. Jujur Aja! - Nandina Prajanto

4. Lemantun - Wregas Bhanuteja

5. Potret - Nur Wulandari

6. Vampire - Fitro Dizianto

7. When The Sea Feels Lonely - Wimar Herdanto

8. Wong Tjilik - Wisnu Dewa Broto



Z. Aktris Pemeran Utama



1. Adinia wirasti - Kapan Kawin?

2. Dian Sastrowardoyo - 7/24

3. Laudya Cynthia Bella - Surga Yang Tak Dirindukan

4. Marsha Timoty - Nada Untuk Asa

5. Tutie Kirana - Abaout A Woman



- Àktor Peran Utama terpilih

1. Chicco Jerikho - Filosofi Kopi

2. Deddy Sutomo - Mencari Hilal

3. Reza Rahadian - Guru Bangsa Tjokroaminoto

4. Rio Dewanto - Love & Faith

5. Vino G Bastian - Toba Dreams



- Sutradara terpilih

1. Angga Dwimas Sasongko - Filosofi Kopi

2. Anggy Umbara - 3, Alif Lam Mim

3. Benni Setiawan - Toba Dreams

4. Garin Nugroho - Guru Bangsa Tjokroaminoto

5. Ismail Basbeth - Mencari Hilal



- film cerita panjang/ bioskop

1. 3, Alif Lam Mim - FAM Pictures, MVP Pictures

2. Filosofi Kopi - Visinema Pictures - Torabika

3. Guru Bangsa Tjokroaminoto - Pic(k)lock Production, Yayasan Keluarga Besar HOS Tjokroaminoto, MSH Films

4. Kapan Kawin? - Legazy Pictures

5. Mencari hilal - MVP Pictures, Studio Denny JA, Dapur Film, Argi Film, Mizan Productions

6. Pendekar Tongkat Emas - Miles Films, KG Studio

7. Siti - Fourcolours Films

8. Toba Dreams - TB Silalahi Center, Semesta Production



Piala Maya akan diselenggarakan pada Sabtu, 19 Desember mendatang. Tahun ini, Piala Maya akan diselenggarakan di Gedung Soehanna Hall, Energy Tower, Jakarta.



DINI TEJA