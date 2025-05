BISNIS.COM, Jakarta -- Penghargaan untuk dunia televisi, Panasonic Gobel Awards (PGA), tahun ini memasukkan lima kategori baru dalam acara tahun ini.

Menurut Ketua Panitia PGA ke-18, Wendy Syofyan, lima kategori tersebut ditambah untuk mengakomodasi banyaknya program yang ada di stasiun televisi.

Kelima kategori tersebut adalah Anak-anak dan Animasi, Hobi, Gaya Hidup dan Petualangan, Religi, serta Special Event dan Presenter Religi.

Berikut ini daftar nominasi Panasonic Gobel Awards ke-18.

Drama Seri:

1. 7 Manusia Harimau

2. Catatan Hati Seorang Istri

3. Diam-Diam Suka

4. Ganteng-Ganteng Serigala

5. Tukang Bubur Naik Haji Series

Kuis dan Game Show:

1. Asal Asli Atau Palsu

2. Kata Bergaya

3. New Famili 100

4. Super Deal

5. Zona Main Rinso

Infotainmen:

1. Halo Selebriti

2. Hot Shot

3. Intens

4. Kabar-Kabari

5. Silet

Musik dan Variety Show:

1. D'T3RONG Show

2. Eat Bulaga! Indonesia

3. The Blusukan

4. The New Eat Bulaga! Indonesia

5. YKS

Komedi:

1. ILK Indonesia Lawak Klub

2. Ngabuburit

3. Opera Van Java

4. Pesbuker

5. Sahurnya Ramadan

Talkshow Hiburan:

1. @Show_Imah

2. Buka bukaan

3. Hitam Putih

4. Late Night Show

5. Princess Syahrini

Pertandingan Olahraga:

1. Indonesia Super League

2. International Friendly Match

3. MNCTV Sport

4. Sportacular

5. Timnas U-19 Tour Nusantara

Buletin dan Jurnal Olahraga:

1. Galeri Sepakbola

2. Highlits MotoGP

3. Kampiun

4. One Stop Football

5. Perang Bintang Dunia

Anak-Anak dan Animasi:

1. Adit Dan Sopo Jarwo

2. Bima X

3. Hafiz Indonesia Season 2

4. Junior Masterchef Indonesia Season 1

5. La Academia Junior Indonesia

Pencarian Bakat dan Reality Show:

1. Comedy Academy Indonesia

2. D'Academy

3. Indonesian Idol 2014

4. Panah Asmara Arjuna

5. Rising Star Indonesia

Berita:

1. Buletin Indonesia Siang (Global TV)

2. Catatan Seputar Investigasi (RTV)

3. Fokus Sore (Indosiar)

4. Indonesia Malam (TVRI)

5. Kabar Petang (TV One)

6. Kompas Petang (Kompas TV)

7. Lintas Siang (MNCTV)

8. Liputan 6 Petang (SCTV)

9. Metro Hari Ini (Metro TV)

10. Redaksi Kontroversi (Trans7)

11. Reportase Investigasi (Trans TV)

12. Seputar Indonesia (RCTI)

13. Topik Malam (ANTV)

Talkshow Berita dan Informasi

1. Apa Kabar Indonesia Malam

2. Dr. Oz Indonesia

3. Lawyers Club

4. Meja Bunder

5. Tupperware She Can! Enlighten

Investigasi dan Majalah Berita:

1. Menyingkap Tabir

2. Potret Menembus Batas

3. Seputar Indonesia (Feature)

4. Sigi Investigasi

5. Telusur

Hobi, Gaya Hidup dan Petualangan:

1. Ala Chef

2. Dunia Bintang

3. Jejak Si Gundul

4. Mister Tukul

5. Redaksiana

Religi:

1. Jalan Hikmah

2. Mamah dan Aa Beraksi

3. Mengetuk Pintu Hati

4. Syiar Akbar Ramadan

5. Tabligh Akbar

Film Televisi:

1. Abang Jantan Sempurna

2. Buronan Cinta

3. Jodoh Enggak Bakal Ketuker

4. Si Buluk Jatuh Cinta

5. Tongsis Pemotret Cinta

Special Event:

1. 1 Jam Bersama (RTV)

2. 13 Tahun Karya Gemilang (Trans TV)

3. Dahsyatnya Awards 2014 (RCTI)

4. Damai Indonesiaku (TV One)

5. Gemilang 12 HUT Global TV (Global TV)

6. Indonesia Dangdut Awards 2014 (Indosiar)

7. Konser Salam Dua Jari (Metro TV)

8. Indonesia Harmoni (TVRI)

9. Mahabharata Show (ANTV)

10. Malam Puncak 24 Tahun Teristimewa (SCTV)

11. MNCTV Dangdut Awards 2014 (MNCTV)

12. Pemilihan Presiden 2014 "Indonesia Satu" (Kompas TV)

13. Saksi Hidup (Trans7)

Aktor:

1. Aliando Syarief

2. Andi Arsyil Rahman

3. Dude Harlino

4. Ricky Harun

5. Roy Marten

Aktris:

1. Citra Kirana

2. Dewi Sandra

3. Jessica Mila Agnesia

4. Meriam Bellina

5. Prilly Latuconsina

Presenter Musik, Variety Show dan Entertainment:

1. Andhika Pratama

2. Ayu Dewi

3. Deddy Corbuzier

4. Denny Cagur

5. Raffi Ahmad

Presenter Kuis dan Game Show:

1. Ananda Omesh

2. Arie Untung

3. David Bayu

4. Tukul

5. Uya Kuya

Presenter Infotainmen:

1. Feni Rose

2. Fenita Arie

3. Indra Herlambang

4. Irfan Hakim

5. Ruben Onsu

Presenter Berita:

1. Brigita Manohara

2. Dian Ayu Lestari

3. Eva Julianto

4. Michael Tjandra

5. Senanding Nacita

Presenter Talkshow Berita dan Informasi

1. Alfito Deannova

2. Andy F. Noya

3. Karni Ilyas

4. Najwa Shihab

5. Ralph Tampubolon

Presenter Olahraga:

1. Boy Noya

2. Franda

3. Ibnu Jamil

4. Terry Putri

5. Yosi Mokalu

Presenter Religi:

1. Abdel Achrian

2. Mamah Dedeh

3. Teuku Wisnu

4. Ust. Maulana

5. Ust. Yusuf Mansur

Komedian:

1. Denny Cagur

2. Komeng

3. Nunung

4. Olga Syahputra

5. Sule

