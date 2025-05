Ini Dia Pilihan Hiburan pada Akhir Pekan

TEMPO.CO, Jakarta - Tempo memilihkan beberapa agenda acara untuk menghabiskan akhir pekan, baik acara televisi maupun pameran seni rupa ataupun hiburan musik. Berikut ini beberapa alternatif acara yang bisa ditonton atau dikunjungi.



FILM



Chappie

Film ini bercerita tentang Chappie (Sharlto Copley), robot pertama yang punya kemampuan berpikir sendiri. Ia tinggal bersama orang yang menciptakannya dan menjadi bagian dari keluarga itu. Seperti anak seusianya, Chappie belajar menerima yang baik dan belajar dari pengalaman buruk. Dengan mengandalkan hati dan jiwa, Chappie menjadi robot yang memiliki perasaan dan bertingkah layaknya manusia. Ia bahkan bisa berpikir dan merasakan sesuatu. Suatu ketika terjadi evolusi luar biasa dari robot. Chappie dianggap berbahaya sehingga harus dihancurkan. Namun pihak keluarga yang merawat Chappie menentang hal tersebut. Dengan berbagai cara mereka melawan dan harus bertahan hidup dari berbagai ancaman.



Genre: Aksi. Sutradara : Neill Blomkamp. Penulis Naskah: Neill Blomkamp, Terry Tatchell. Pemain: Hugh Jackman, Dev Patel, Sigourney Weaver, Sharlto Copley, Miranda Frigon.



TELEVISI KABEL



Vikings

Vikings menceritakan kisah luar biasa tentang hidup dan petualangan epik para pejuang Viking dan mengambarkan kehidupan pada Zaman Kegelapan, dunia yang dikuasai oleh penyerang dan penjelajah, melalui mata orang-orang Viking. Diciptakan dan ditulis oleh Michael Hirst, serial baru dengan 10 episode ini berpusat seputar Ragnar (Travis Fimmel) sebagai raja dan pasukannya, Norsemen, dalam serangan terhadap Paris. Kisah keluarga Ragnar, Rollo (Clive Standen), Lagertha (Katheryn Winnick), dan Bjorn (Alexander Ludwig) ini berlanjut ketika sekutu dipertanyakan, kepercayaan diuji, dan hubungan menegang.



Ditayangkan perdana pada Jumat, 27 Februari 2015, di saluran History dengan dua episode berturut-turut pada pukul 21.00 WIB.



PAMERAN



Pameran Tunggal Ipong Purnama Sidhi: Kakang kawah Adhi Ari-Ari

Karya-karya Ipong Purnama Sidhi memilih bahasa visual yang ekspresionistik dengan warna-warna provokatif. Pelukis kelahiran 1955 ini menggubah setiap kanvasnya menjadi drama sebabak yang menceritakan satu momentum dari kehidupan. Bak panggung drama, figur-figur itu frontal menghadap penontonnya. Rasa tubuh dan rona wajah terekspos jelas. Matanya berbicara. Senyumnya terbaca lewat bibirnya yang superlatif dan membentuk nyata.



Tempat: Bentara Budaya Jakarta, Jalan Palmerah Selatan 17, Jakarta

Waktu: 26 Februari–7 Maret 2015



The Colours of Feast Erica Hestu Wahyuni

Erica Hestu Wahyuni lahir di Yogyakarta pada 1971. Dia belajar melukis di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Surikov Institut Kesenian, Rusia. Dunia Erica berwarna-warni. Dia melukis orang dan adegan dari lingkungannya dengan goresan kekanak-kanakan namun tidak sederhana.



Tempat: Galeri Kemang 58, Jalan Kemang Raya No. 58, Jakarta Selatan

Waktu: 16 Februari–8 Maret 2015



PENTAS



Java Jazz Festival 2015



Tahun ini merupakan tahun ke-10 sejak Java Jazz pertama kali digelar pada 2005. Tema yang diangkat adalah “Exploring Indonesia”, dengan tujuan untuk memperkenalkan Indonesia kepada para penonton lokal maupun penonton dari luar Indonesia melalui sentuhan musik jazz. Musikus lokal yang akan tampil tahun ini antara lain Reza Artamevia, Sheila On7, Kahitna, Abenk Alter, Andre Dinuth Solo Project, Angela Nazar, Dikta Project, Dhira Bongs, Kosakata, Elim, Ricard Hutapea, Rinni Wulandari, dan Tulus. Adapun musikus internasional yang akan tampil antara lain Jessi J, C. Perri, Bobby Mc Ferrin, Aloin Taron, Benjamin Herman Kwartet, Blue Note, dan Tokyo All Stars.



Tempat: Jakarta International Expo Kemayoran

Waktu: Jumat–Minggu, 6–8 Maret 2015, pukul 15.00



DIAN YULIASTUTI