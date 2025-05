Ini Dia Single One Direction Setelah Kepergian Zayn Malik

TEMPO.CO, Jakarta - Boyband One Direction mengeluarkan single yang pertama setelah salah satu personelnya Zayn Malik keluar beberapa bulan lalu.



"Ini lagu pertama dari album baru yang sedang kami kerjakan dengan sangat sangat keras," kata Liam Payne dalam video yang mereka unggah di Twitter, seperti yang diberitakan Reuters.



Sebelum single Drag Me Down, One Direction terakhir merilis single Night Changes pada November tahun lalu.



Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, dan Louis Tomlinson mengumumkan peluncuran lagu tersebut melalui video yang mereka unggah di Twitter.



Melalui unggahan yang berbeda, Payne mengatakan ini adalah bagian dari "kejutan kecil".



Sementara itu, peluncuran ini terjadi setelah Malik mengunggah foto dirinya sedang menandatangani sesuatu di RCA Records.



"Saya rasa saya tidak menjelaskan kenapa saya pergi, demi menujukkan pada kalian siapa saya sebenarnya! #realmusic #rca" kata Malik



Malik keluar setelah lima tahun bersama One Direction. Saat itu ia mengatakan, "Ingin menjadi orang normal berusia 22 tahun yang bisa santai dan memiliki waktu pribadi jauh dari sorotan."



