Ini Dia Ungkapan Slang Korea yang Kpopers Wajib Tahu

TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan bahasa slang sudah menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari. Di negara manapun, warganya pasti memiliki bahasa slang, selain bahasa resmi. Korea Selatan salah satunya. Di lingkungan anak mudanya, kerap digunakan berbagai ungkapan slang, baik berupa kata maupun berbentuk frasa.



Berikut beberapa ungkapan dalam bahasa slang yang sering digunakan di Negeri Ginseng:



1. Jjang



Ungkapan yang satu ini boleh dikatakan sebagai ungkapan yang paling sering kita temukan. Maknanya bisa berarti "the best", "top of top", atau bisa juga berarti "awesome".



2. Go-Dab-I



Kemampuan setiap orang untuk bisa menangkap inti pembicaraan atau suatu pemikiran baru tentunya berbeda-beda. Nah, ungkapan ini umumnya digunakan saat ada seseorang yang kemampuan daya tangkapnya tidak secepat orang lain.



3. Sim-Kung



Ungkapan ini apabila diterjemahkan artinya adalah "heartrob" atau "mencuri hati", biasa digunakan saat kita merasa jatuh cinta teramat dalam kepada seseorang.



4. Mwong Mi?



Dalam bahasa Inggris, artinya adalah "what the...?!". Ungkapan ini lahir dari ketidaksengajaan. Jika kita mencoba mengetik kata 'mwo im' (menggunakan keyboard aksara hangul) secara cepat atau terlalu cepat, maka tulisan yang muncul adalah 'mwong mi'.



5. Haeng-syo



Ungkapan ini pertama kali dipopulerkan oleh anggota boyband BigBang, G-Dragon. Ungkapan yang disampaikan dengan cara membentuk jari menyerupai huruf V ini bisa berarti "peace" atau "be happy". Biasanya, digunakan saat berpisah dengan teman.



6. Dap-Jung-Nuh



Ungkapan ini kita gunakan saat ada teman yang kerap bertanya dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari kita. Misalnya, teman kita seringkali bertanya, "Saya cocok tidak sih memakai baju warna hitam?". Nah, dengan bertanya seperti itu, sesungguhnya dia mengharapkan jawaban seperti ini dari kita, "Cocok, kok. Kamu cocok pakai baju warna apa saja."



7. Bbak-Chin-Da



Saat kesal, biasanya kita banyak membuang kata-kata, terutama yang bernada sumpah serapah. Namun, di Korea, cukup satu kata saja, yaitu Bbak-chin-da. Biasanya, ungkapan ini keluar saat sedang merasa kesal atau sangat marah, dan diucapkan sambil berteriak.



8. Geum-sa-bba



Punya teman yang sering dan mudah jatuh cinta pada pandangan pertama? Nah, ungkapan ini sangat cocok untuk mereka. Ungkapan ini biasanya diberikan bagi orang-orang yang sering dan mudah merasa jatuh cinta pada orang lain pada saat bertemu.



9. Ut-pu-dah



Ungkapan ini artinya "funny" dan "sad". Atau, "senang" dan "sedih". Biasanya digunakan saat kita berada dalam suatu keadaan tertentu, dan kita tidak tahu apakah kita harus menangis atau tertawa.



10. Dae-bak



Dalam bahasa Inggris bisa berarti "jackpot". Ungkapan ini bisa digunakan dalam banyak situasi dan kondisi. Atau bisa juga sebagai ungkapan rasa kagum. Misalnya, pada saat lomba makan kerupuk, teman kita berhasil menghabiskan kerupuknya dalam waktu kurang dari 1 menit dan menjadi juara. Karena kagum, ungkapan ini bisa kita gunakan.



KOREABOO | LUCIANA