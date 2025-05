Ini Harga Tiket Masuk Pekan Raya Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan Raya Indonesia (PRI) akan diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition, Bumi Serpong Damai (ICE BSD) Tangerang, pada 20 Oktober hingga 6 November 2016. Rencananya, PRI akan dimeriahkan oleh panggung hiburan berupa konser musik nonstop dari 1.000 musisi yang terdiri dan penyanyi dan band dari berbagai genre musik.



General Secretary PRI 2016 Hyang I Mihardja mengatakan, untuk dapat menikmati keseruan di PRI, masyarakat hanya perlu merogoh kocek seharga Rp 25 ribu, untuk hari Senin sampai dengan Kamis. Sedangkan pada Jumat hingga Minggu, tiket masuk akan dijual dengan harga Rp 35 ribu. “Mulai 1 Oktober tiket PRI sudah dapat dibeli di seluruh toko Indomaret,” ucap Hyang Mihardja.



Untuk jam operasional, PRI mulai dibuka pukul 15.00 WIB hingga 22.00 WIB untuk Senin hingga Jumat, sedangkan khusus Sabtu dan Minggu, akan dibuka lebih awal yakni pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB.



Untuk pertama kalinya, pergelaran pesta rakyat akan menghadirkan 1.000 kuliner legenda, wahana conjuring house dan salju, serta diskon beragam produk akan memeriahkan Pekan Raya Indonesia. Begitu pula dengan hadirnya 1.000 band akan memberikan semangat bagi bangkitnya musik Indonesia.



“Saya yakin dapat memberikan pengalaman konser yang berbeda karena diselenggarakan di ICE BSD, gedung konvensi dan pameran terbesar dan terluas di Asia Tenggara,” ujar Hyang.



Band-band yang akan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut di antaranya Slank, Kotak, Dewa, Andra and the Backbone, Samsons, J-Rocks, Geisha, Element, Seventeen, The Rain, Musikimia, dan Potlot Jamming. Konser 1.000 band juga akan menampilan musisi muda peraih AMI Awards seperti Isyana Saraswati, Raisa, dan Tulus.



Tidak ketinggalan para musikus dengan repertoar yang lebih lembut seperti RAN, Yura, Astrid dan Cakra Khan. Panggung juga akan dimeriahkan oleh kehadiran Indah Dewi Pertiwi (IDP) dan Ayu Ting Ting yang akan menggoyang penonton Pekan Raya Indonesia. Hadir pula musisi reggae seperti Ras Muhammad dan Toni Q Rastafara, dan masih banyak lagi musisi lainnya.



Bagi penonton yang ingin menghadiri PRI, mereka dapat menjangkau lokasi dengan mengakses dua pilihan jalan tol, yakni Jalan Tol JORR Pondok Indah-Bintaro-BSD atau Tol Kebon Jeruk-Serpong. Sedangkan bagi para pengguna KRL Commuter Line juga dapat menjangkau lokasi ICE melalui rute Tanah Abang-Serpong, berhenti di Stasiun Rawabuntu.



Selain itu, penyelenggara PRI juga menyediakan bus shuttle antara lain Stasiun Rawa Buntu, AEON, Terminal Trans BSD, BSD Junction, Summarecon Mall Serpong, Sun Burst dan Bintaro X Change.



DESTRIANITA