Ini Harga Tiket The Armin Only Embrace World Tour

TEMPO.CO, Jakarta - Disc Jokey dan produser musik dance internasional Armin van Buuren bakal menggelar konser di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, 31 Maret mendatang. Dia bakal bermain selama enam jam nonstop.



Penggemar musik dance sudah dapat berburu tiketnya mulai dari sekarang. Tiket ini dapat dibeli melalui website Euphorics. Begini rinciannya:



Kelas GA: Rp 750.000

Kelas VIP: Rp 1.125.000

Paket Hotel 1 termasuk 2 Tiket GA: Rp 2.400.000

Paket Hotel 2 termasuk 2 Tiket VIP: Rp 3.150.000

Paket Groupie Bundle (6 Tiket GA): Rp 3.750.000



Armin Only Embrace World Tour ini merupakan rangkaian tur dunia Armin van Buuren yang sudah berkarir selama dua dekade. Dia berjanji bakal menampilkan pertunjukan musik yang berbeda yang bakal menjadi pengalaman tak terlupakan bagi penggemarnya di Jakarta. "Berbeda dari pertunjukan Armin van Buuren sebelumnya karena nanti akan ada perpaduan antara musik dance dengan teater musik yang sayang dilewatkan," kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo.



Turnya di Indonesia dipromotori oleh Euphorics Events dan The Livescape Group. Pendiri Euphorics Events Dany Setiawan mengatakan bakal ada perpaduan antara musik dance dengan teater musik. "Semua penonton dapat menikmati seluruh elemen yang tersaji nanti sebagai sebuah kesatuan, sebuah pertunjukan indoor yang spektakuler," kata dia.



Sementara itu, Managing Director Livescape Indonesia Yudha Budhisurya mengatakan acara ini bakal megah. "Pertunjukannya akan spektakuler, menggelegar dan megah dengan kualitas produksi, tata panggung dan tata suara yang bertaraf internasional. The Armin Only Embrace World Tour merupakan pertunjukan Armin van Buuren dengan nilai yang paling besar sepanjang sejarah baik dari sisi produksi, penampilan dan tim yang solid," kata dia. *

DINI PRAMITA