TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki masa libur Lebaran, Jakarta Fair Kemayoran 2017 tetap menyuguhkan hiburan bagi para pengunjung setiap hari. Selain pesta kembang api spektakuler pada hari pertama Lebaran, hiburan konser musik juga akan tersaji di Panggung Gambir dan Panggung Utama JIExpo Kemayoran mulai pukul 20.00.



Hari ini, Rabu, 28 Juni 2017, pertunjukan musik akan dibagi dalam dua tempat. Di Panggung Gambir, pengunjung disuguhkan penampilan musik dengan tema Ska Party, sementara Panggung Utama diisi grup musik Dycal, Goldface, dan duo sensasional, Young Lex dan Awkarin.



Pada 29 Juni akan hadir penampilan band Last Child di Panggung Utama, didukung Romance, Head To Miracle, dan The Dramma.



Kemudian, pada 30 Juni, Panggung Gambir akan bernuansa reggae, sementara Panggung Utama menampilkan Remember Today, Right Here Right Now, dan dua band yang digandrungi anak muda, Pee Wee Gaskins dan Endank Soekamti.



“Indie Fast” akan menjadi tema di Panggung Gambir pada 1 Juli. Adapun Panggung Utama menyajikan penampilan dari Jumperfi dan PAS Band.



Pada akhir libur Lebaran atau 2 Juli mendatang, tema “Punk Rock Night Good Old Days” akan mengisi Panggung Gambir. Sedangkan Panggung Utama akan diisi Perahu Kertas dan AIRD yang akan menjadi pembuka dari grup musik Stars and Rabbit dan Barasuara.



Bagi pengunjung yang hadir pada tanggal-tanggal tersebut, jangan sampai lewatkan program undian kejutan Lebaran yang akan berlangsung hingga 9 Juli. Pada akhir periode tersebut, akan diumumkan 15 orang pemenang yang berhak mendapat hadiah berupa 5 unit motor, 5 handphone, dan 5 televisi LED.



ANTARA