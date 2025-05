Ini Keunikan Sampul Album Perdana Kunto Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak keunikan yang dihadirkan album perdana Kunto Aji berjudul Generation Y. Salah satunya sampul album yang didesain dengan unik oleh seniman Farid Stevy Asta. Jika diperhatikan, sampul album Generation Y didominasi warna putih polos tanpa sentuhan apa pun.



Ternyata Farid sengaja menyelipkan banyak gambar tempel di album yang sampulnya didesain seniman Farid itu. Dengan begitu, pemilik album tersebut dapat menggunting dan menempelkan gambar ke seluruh sisi album sesuai dengan keinginan.



“Saya brainstorm sama Mas Farid bagaimana pendengar bisa ikut berinteraksi dengan album ini. Jadi, kami menghadiahi yang beli album saya dengan stiker supaya mereka bisa meng-custom-nya sendiri,” ujar Kunto Aji di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2015.



Selain sebagai vokalis grup musik FSTVLST, nama Farid memang terus melambung di bidang seni pop. Pria ceking ini juga mendesain album Musim yang Indah milik Sheila On 7, yang mengantarkan dia meraih penghargaan desain album terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia 2015. Selain itu, pria asal Yogyakarta ini dikenal sebagai pembuat logo PT Kereta Api Indonesia.



“Saya memang udah ngefan banget sama dia karena kami sama-sama Yogya. Dari awal, saya memang ingin sekali berkolaborasi dengan Mas Farid Stevy untuk mendesain cover art-nya,” ujar Kunto Aji.



Kunto Aji merasa desain album yang dirancang Farid sangat merepresentasikan semangat anak muda. Konsep “kekinian” inilah yang memang disuguhkan Kunto Aji lewat album, yang sembilan lagu di dalamnya juga bercerita tentang persoalan anak muda.



“Temanya memang saya mengambil sisi positif tentang generasi Y, yaitu generasi yang selfmade, generasi yang independen dan serba otodidaktik. Makanya tema cover albumnya create your own art cover,” tutur pria berambut keriting yang melantunkan lagu Terlalu Lama Sendiri itu.



