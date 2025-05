TEMPO.CO , Jakarta:Setelah sukses dengan film Comic 8 : Casino Kings Part 1, Falcon Pictures kembali akan menyuguhkan film terbarunya pada 2015 ini. Negeri van Oranje, yakni film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama akan dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas Indonesia. Dalam rilis yang diterima Tempo, Senin, 28 September 2015, para pemain Negeri van Orange berbagi pengalaman ihwal karakter yang dimainkannya.



Abimana Aryastya memerankan tokoh Wicak. Ia mengatakan Wicak memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan dirinya.



”Tokoh Wicak yang pendiam, serius, dan dewasa, itu hampir sama dengan sifat gue," kata Abimana.



Dia merasa beruntung karena saat proses syuting berlangsung, setiap pemeran diwajibkan untuk memanggil nama-nama sesuai dengan nama tokoh yang mereka mainkan. “Ada peratuan kita harus memanggil nama sesuai dengan nama tokoh yang diperani, dan kalau salah didenda. Itu cukup membantu,” kata dia.



Berbeda dengan Abimana, Arifin Putra yang berperan sebagai Banjar mengaku mendapat tantangan baru. “Di film ini, gue harus bangun karakter Banjar yang bandel, dan suka ngebanyol,” katanya. Ia mengatakan sebelumnya seringkali dirinya mendapatkan peran yang serius. Aktor yang pernah beradu akting bersama Iko Uwais dalam film The Raid 2 ini juga mengaku kalau aktingnya di film ini mengurah energi.



Mantan kekasih Laudya Chintya Bella, Chicco Jerikho berperan sebagai Geri. Chicco mengatakan dirinya senang mendapatkan kesempatan untuk memerankan Geri karena karakternya belum pernah ia mainkan.



“Disini gue meranin tokoh yang nggak akan bisa gue lupain. Soal peran gue apa, nonton aja deh filmnya,” kata Chicco.



Tokoh lain yang terdapat dalam film ini yaitu Lintang yang diperankan oleh Tatjana Saphira. Sebagai satu-satunya perempuan diantara 4 sahabatnya, Lintang menjadi rebutan keempat sahabatnya tersebut. Aktris berusia 18 tahun ini mengaku kesulitan saat beradu akting dengan keempat aktor ini.



“Awalnya, saya merasa sulit mendapatkan chemistry dengan Abimana, Chicco, Arifin dan Ge, karena memang belum kenal,” katanya. Beruntungnya karena sering bertemu, Tatjana pun bisa beradaptasi dengan baik.



Sementara itu, Ge Pamungkas berperan sebagai Daus. Nama Ge saat ini sedang naik daun karena prestasinya sebagai Comic Stand Up Comedi. Selain film ini, ia juga pernah terlibat dalam film 8 : Casino Kings Part 1.



Negeri van Oranje bercerita tentang 5 sahabat yang berkuliah di Belanda. Syuting film ini dilakukan di 3 negara sekaligus diantaranya Indonesia, Belanda, dan Cekoslavia. Sementara itu, rencananya, film ini akan rilis Desember 2015.



DINI TEJA



