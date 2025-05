Ini Para Pemenang Golden Globes 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Acara penghargaan Golden Globe 2016 baru saja selesai digelar. Acara yang dipandu oleh pembawa acara Ricky Gervais ini dilaksanakan pada Minggu, 10 Januari 2016 (waktu setempat) di International Ballroom of the Beverly Hilton, Beverly Hills, California, Amerika.

Para pemenang masing-masing kategori pun telah diumumkan. Berikut daftar lengkap para pemenang Golden Globe Awards 2016:

Kategori Film



Best picture, drama: “The Revenant”



Best picture, comedy or musical: “The Martian”



Actress, drama: Brie Larson, “Room”



Actor, drama: Leonardo DiCaprio, “The Revenant”



Actress, musical or comedy: Jennifer Lawrence, “Joy”



Actor, musical or comedy: Matt Damon, “The Martian”



Supporting actress: Kate Winslet, “Steve Jobs”



Supporting actor: Sylvester Stallone, “Creed”



Director: Alejandro G. Iñárritu, “The Revenant”



Screenplay: Aaron Sorkin, “Steve Jobs”



Animated film: “Inside Out”



Foreign language film: “Son of Saul,” Hungary



Original score: Ennio Morricone, “The Hateful Eight”



Original song: “Writing’s on the Wall,” “Spectre”





Kategori Acara Televisi



Best series, drama: “Mr. Robot” (USA)



Best series, comedy or musical: “Mozart in the Jungle” (Amazon)



Best television movie or mini-series: “Wolf Hall” (PBS)



Actress, mini-series or television movie: Lady Gaga, “American Horror Story: Hotel”



Actor, mini-series or television movie: Oscar Isaac, “Show Me a Hero”



Actress, drama: Taraji P. Henson, “Empire”



Actor, drama: Jon Hamm, “Mad Men”



Actress, comedy or musical: Rachel Bloom, “Crazy Ex-Girlfriend”



Actor, comedy or musical: Gael García Bernal, “Mozart in the Jungle”



Supporting actress, mini-series or television movie: Maura Tierney, “The Affair”



Supporting actor, mini-series or television movie: Christian Slater, “Mr. Robot”

GOLDENGLOBES.COM | CNN | NYTIMES | Luciana