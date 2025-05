Ini Pencipta Animasi Terbaik di InamaFest 2016

TEMPO.CO, Jakarta -Festival Animasi Indonesia (InamaFest) memilih para pencipta karya animasi Indonesia 2016. Dari 217 karya animasi yang masuk ke panitia, terpilihlah mereka yang terbaik di tiap kategori. Acara tingkat nasional khusus tahun pertama ini juga memberikan penghargaan Anugerah Pengabdian Animasi Indonesia kepada almarhum Gotot Prakosa.



Ketua I InamaFest 2016 Lance Mengong mengatakan InamaFest 2016 ini pertama dilakukan dengan mengumpulkan banyak pencipta animasi dan para pemilik Intellectual Property (IP) Right Animasi. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung, yakniLet’s Become Family.



“Kegiatan dan penghargaan ini adalah bentuk usaha kita merayakan prestasi teman-teman kreator animasi Indonesia,” ujar Lance Mengong pada malam penghargaan di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Ahad, 4 Desember 2016.



Untuk penghargaan, panitia membuka penilaian untuk 10 kategori yakni Animasi Profesional, Animasi Non Profesional, Animasi Mahasiswa/pelajar, Animasi Pendukung Iklan, Desain Produksi Animasi, Desain Karakter Animasi, Sutradara Animasi, Musik Animasi, Cerita Animasi, dan Editing Animasi.



Sebanyak 217 karya yang masuk itu dinilai oleh 12 juri. Setelah dikerucutkan, kemudian dilakukan penilaian secara kualitatif. Ketua Tim Juri InamaFest 2016, Indra Jaya menyatakan kebanggaannya dengan hasil penilaian para peserta. “Semoga tahun depan karya yang masuk jauh lebih bagus lagi dari tahun ini,” ujarnya.



Ketua Badan Perfilman Indonesia Kemala Atmojo pun mengharapkan kegiatan festival ini terus berlangsung sehingga mendapat tempat di panggung internasional. Selain festival animasi, diselenggarakan pula berbagai lokakarya terkait animasi.



Berikut ini nama-nama pemenang yang dinyatakan sebagai yang terbaik pada setiap kategori:



- Kategori Animasi Terbaik Profesional: Setengah 5 (Oky Gho)



- Kategori Animasi Terbaik Non Profesional: Aquiescence (Fieranny Halita)



- Kategori Animasi Terbaik Supporting Iklan: Nyam Nyam Promo (Manimonki)



- Kategori Animasi Terbaik Pelajar/Mahasiswa: Reform (Odena Animation)



- Kategori Desain Produksi Animasi Terbaik: Escape (Enspire)



- Kategori Desain Karakter Animasi Terbaik: Plentis Kentus (Patrick Effendy)



- Kategori Sutradara Animasi Terbaik: Nj*ng (Stephanie)



- Kategori Musik Animasi Terbaik: Different (Gerald)



- Kategori Cerita Animasi Terbaik: Wacthenstaad (Fajar Ramayel)



- Kategori Editing Animasi Terbaik: Different (Gerald)

DIAN YULIASTUTI