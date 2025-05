Ini Profil Pesaing Joey Alexander pada Grammy Award 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Joey Alexander, pianis muda jazz asal Indonesia, masuk nominasi Grammy Award 2016. Dalam ajang penghargaan ke-58 ini, Joey masuk dalam dua kategori, yakni The Best Improvised Jazz Solo dan Best Jazz Instrumental Album.



Di akun Twitter pribadinya, bocah 12 tahun ini mengatakan sudah bersiap untuk acara tersebut. "At @TheGRAMMYs Premiere Ceremony rehearsal!" kicaunya diikuti foto dirinya tengah beraksi dengan piano saat gladi resik.



Dalam kategori The Best Improvised Jazz Solo, Joey bersaing dengan empat musisi jazz senior dunia. Seperti tercantum dalam situs resmi Grammy, Joey akan bersaing dengan Christian McBride, Donny McCaslin, Joshua Redman, dan John Schofield.



Berikut ini profil singkat para pesaing Joey:



Christian McBride, 43 tahun, adalah musisi jazz berkebangsaan Amerika Serikat yang pernah memenangkan Grammy sebanyak 4 kali. Pria kelahiran Pensylvania, 31 Mei 1972, ini masuk nominasi ini lewat lagu berjudul Cherokee dalam album Live At The Village Vanguard (Christian McBride Trio).



Donny McCaslin merupakan peniup saksofon asal Amerika yang lahir pada 11 agustus 1966. McCaslin tiga kali masuk nominasi ini dalam Grammy Award sebelumnya. Tahun ini ia masuk nominasi lewat lagunya Arbiters of Evolution dalam album The Thompson Fields (Maria Schneider Orchestra).



Joshua Redman, 47 tahun, merupakan peniup saksofon jazz sekaligus komposer paling diperhtungkan saat ini. Musisi asal Amerika ini pernah memenangkan kompetisi internasional bermain saksofon jazz "Thelonious Monk" pada 1991. Pria yang lahir di California, 1 Februari 1969 ini telah mengeluarkan 12 album. Tahun ini ia masuk nominasi lewat lagunya Friend or Foe dalam album The Bad Plus Joshua Redman (The Bad Plus Joshua Redman).



John Scofield, 64 tahun, masuk nominasi lewat lagunya Past Present dalam album yang juga berjudul sama. Musisi yang lahir di Amerika, 26 Desember 1951, ini merupakan gitaris jazz sekaligus komposer yang pernah mendapatka Miles Davis Award dari Montreal International Jazz Festival pada 1998.



Joey menjadi orang Indonesia pertama yang masuk dalam nominasi ajang penghargaan bergengsi itu. Hebatnya, abum My Favourite Things adalah album pertama Joey. Album itu dirilis pada 12 Mei 2015 lalu.



Prestasi Joey membuatnya dipilih sebagai sampul majalah musik Rolling Stone edisi Indonesia Albumnya sempat menjadi pemuncak tangga lagu Billboard Jazz. Beberapa media luar negeri menyebutnya sebagai "Keajaiban Indonesia".



Dalam Grammy Award ini, Joey akan sepanggung dengan musisi dunia, seperti Adele, Taylor Swift, Lady Gaga, Ellie Goulding, hingga Travis Barker.



INGE KLARA SAFITRI