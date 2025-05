Ini Situs Movie Para ''Sufi'' (Pesuka FIlm)

TEMPO.CO , Jakarta: ADA ribuan situs yang menawarkan film streaming, kebanyakan dari mereka ilegal, tapi tidak semua. Untuk mengecek, Tempo membedah sejumlah situs tersebut atau mewawancarai pengelolanya. Hasilnya, inilah daftar sebagian situs film streaming yang dapat Anda tonton secara gratis atau berbayar tanpa melanggar hukum apa pun dan tanpa membahayakan keamanan komputer.



1. Nonton.com (gratis)



Profil:

Memungkinkan pengunjung bisa mengunggah video dan bisa nonton beragam video yang juga diunggah oleh para pengunjung lainnya—dengan bandwidth (perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan bit per detik) yang besarnya mencapai 1 gigabit per detik (Gbps).



Layanan:

Menyediakan film drama Korea, sinetron, serial TV, TV show, dokumenter, anime—dengan subtitle Indonesia dan beragam genre film, seperti action, komedi, romantis, horor, petualangan, keluarga, kriminal, biografi, misteri, thriller, anak-anak, perang, sejarah, film silat, animasi, fantasi, musikal, dan olahraga.



Syarat dan Ketentuan:

Untuk mengakses beberapa fitur di situs Nonton.com secara gratis, Anda harus membuat akun lebih dulu. Nonton.com juga menyediakan aplikasi Android yang bisa Anda unduh melalui Play Store.

Jumlah Pengunjung: 600-an orang per hari





2. Kineria.com (berbayar)



Profil:

Menyediakan film-film Indonesia, baik film pendek maupun film featured. Layanan dapat diakses secara streaming melalui website dan aplikasi di telepon pintar.



Layanan

Untuk bisa memutar film di sini, Anda harus berlangganan paket 11 atau 55. Paket 11 itu dibanderol seharga Rp 11 ribu, yang masa berlakunya sampai lima hari. Pilihan film yang bisa disaksikan adalah 2 film pendek dan 1 film panjang. Sementara itu, paket 55 seharga Rp 55 ribu dengan masa berlaku 30 hari—dengan pilihan film: 10 film pendek atau, 1 film panjang + 8 film pendek, atau 2 film panjang + 6 film pendek.



Syarat dan Ketentuan

Pendaftaran tidak dikenai biaya. Tapi, saat melakukan akses ke konten, akan ada biaya yang dikenakan, kecuali trailer.



Jumlah Pengunjung

2.000 orang per hari





3. Vidio.com (gratis)



Profil:

Situs web berbagi video yang dikelola PT Kreatif Media Karya, anak perusahaan Elang Mahkota Teknologi.



Layanan:

Vidio memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Dalam situs ini dapat dilihat berbagai konten, di antaranya video buatan pengguna, klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, ada sinetron terfavorit dari program televisi.



Syarat dan Ketentuan:

Tidak ada syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota.



Jumlah Pengunjung:

Puluhan juta per bulan





4. Netflix.com (berbayar)



Profil:

Netflix didirikan pada 1997 sebagai layanan penyewaan DVD. Kemudian pindah ke basis internet video streaming pada 2007.



Layanan:

Menawarkan lebih dari 12 ribu film dan acara televisi. Anda dapat mengakses Netflix melalui Internet menggunakan Windows atau Mac komputer dan mesin pencari data.



Syarat dan Ketentuan:

Anda membayar US$ 7,99 per bulan untuk berlangganan Netflix.



Jumlah Pengunjung:

Netflix memiliki lebih dari 29 juta pelanggan, 21 juta di antaranya berada di Amerika Serikat.



5. Situs resmi lain dan legal adalah sebagai berikut: Viki.com (Jika Anda ingin menonton tanpa terganggu oleh iklan, Anda bisa melakukan registrasi ke layanan premium dengan Viki Pass. Viki Pass ini bisa dibayar melalui aplikasi Google Play dan untuk pelanggan Indosat bisa membayar melalui sistem potong pulsa). Kemudian ada Vodo.net, The National Film Board of Canada (https://www.nfb.ca/), dan Vimeo.com.



HERU TRIYONO