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Seni

Inilah Daftar Pemenang Penghargaan Grammy 2016

Penyanyi Taylor Swift berhasil memboyong dua penghargaan di ajang penghargaan musik Grammy 2016.

16 Februari 2016 | 08.04 WIB

Selena Gomez (kiri) dan Taylor Swift berpelukan di depan wartawan, pada saat tiba di karpet merah Grammy Awards ke-58 di Staples Center, Los Angeles, 16 Februari 2016. REUTERS/Danny Moloshok
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Selena Gomez (kiri) dan Taylor Swift berpelukan di depan wartawan, pada saat tiba di karpet merah Grammy Awards ke-58 di Staples Center, Los Angeles, 16 Februari 2016. REUTERS/Danny Moloshok

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TEMPO.CO, Jakarta - Ajang penghargaan musik tahunan Grammy Awards baru saja digelar di di Staples Center, Los Angeles, California, Amerika Serikat, Senin 15 Februari 2016, waktu setempat. 

Sejumlah penyanyi papan atas seperti Adele, Rihanna, Lady Gaga, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Carrie Underwood hingga pianis asal Indonesia, Joey Alexander tampil di perhelatan bergengsi yang memasuki tahun ke-58 itu.  “Kalian tahu, semuanya mungkin terjadi. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Aku gugup hingga kakiku gemetar,” kata LL Cool J yang menjadi pembawa acara.

Tahun ini, penyanyi Taylor Swift  berhasil memboyong dua penghargaan dari dua kategori, yakni Best Music Video bersama Kendrick Lamar  di lagu Bad Blood, dan Best Pop Vocal Album lewat albumnya yang bertajuk 1989.

Berikut beberapa pemenang dari total 84 kategori penghargaan Grammy 2016:


Duet/Grup Pop terbaik: Mark Ronson feat. Bruno Mars, "Uptown Funk"


Album Vokal Pop Tradisional Terbaik: Tony Bennett & Bill Charlap, The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern


Penyanyi Pop Solo Terbaik: Ed Sheeran, "Thinking Out Loud"


Lagu Rap Terbaik: Kendrick Lamar, "Alright"


Penampilan Rap Terbaik: Kendrick Lamar, "Alright"


Kolaborasi Rap Terbaik: Kendrick Lamar feat. Bilal, Anna Wise & Thundercat, "These Walls"


Album Alternatif Terbaik: Alabama Shakes, Sound & Color


Album Rock Terbaik: Muse, Drones


Lagu Rock Terbaik: Alabama Shakes, "Don't Wanna Fight"


Album R&B Terbaik: D'Angelo and the Vanguard, Black Messiah


Album Urban Kontemporer Terbaik: The Weeknd, Beauty Behind the Madness


Penampilan R&B Terbaik: The Weeknd, "Earned It (Fifty Shades of Grey)"


Lagu R&B Terbaik: D'Angelo and The Vanguard, "Really Love"


Penampilan R&B Tradisional Terbaik: Lalah Hathaway, "Little Ghetto Boy"


Album Dance/Elektronik Terbaik: Skrillex and Diplo, Skrillex and Diplo Present Jack Ü


Rekaman Dance Terbaik: Skrillex and Diplo With Justin Bieber, "Where Are Ü Now"


Video Musik Terbaik: Taylor Swift feat. Kendrick Lamar, "Bad Blood"


Penampilan Duet/Grup Country Terbaik: Little Big Town, "Girl Crush"


Lagu Country Terbaik: Little Big Town, "Girl Crush"


Film Musikal Terbaik: Amy Winehouse, Amy


Kolaborasi Rap Terbaik: Common & John Legend, "Glory"


Album Pop Terbaik: Taylor Swift, 1989


MusiCares Person of the Year: Lionel Richie


 


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