Inilah Kunci Rahasia Zayn Malik Cabut dari One Direction

TEMPO.CO, London - Zayn Malik, penyanyi asal Inggris, akhirnya mengungkapkan kepada publik alasan sebenarnya dia keluar dari grup vokal yang membesarkan namanya. Mantan anggota One Direction itu mengatakan, dia mengundurkan diri karena tidak mendapat ruang menjadi orang yang kreatif dalam produksi musik boyband itu.



Bahkan Zayn mengatakan semua idenya sehubungan arah musik kelompok itu ditolak mentah-mentah oleh pihak manajemen. "Jika saya mencoba menyanyi dengan cara R&B atau menjadi diri saya, itu tidak dapat diterima dan saya harus merekam vokal saya berkali-kali agar sesuai kehendak mereka."



"Ide saya tidak dipedulikan dalam memperbaiki mutu musik dan pertunjukan One Direction itu sendiri," katanya, seperti yang dilansir iSchool Guide, Jumat, 20 November 2015. Sepeninggal Zayn, One Direction kini hanya tinggal empat orang yakni Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson dan Harry Styles.



Selain alasan yang telah dibeberkan tadi, Zayn Malik juga mengakui bahwa musik yang diusung oleh One Direction bukanlah sesuatu yang diminatinya namun harus dijalankannya berdasarkan kehendak pihak manajemen mereka.



"Seharusnya kami terlibat langsung dalam publikasi termasuk penulisan lirik dan lagu untuk album kami tapi itu semua tidak terjadi," ujar Zayn. "Kami telah memberikan segala-galanya namun hanya merealisasikan konsep dan impian manajemen."



