Istri John Legend Minta Fans Stop Kirim Foto Bayi Mirip Suaminya

TEMPO.CO, Jakarta - Model Chrissy Teigen meminta para penggemar untuk berhenti mengirim foto-foto bayi yang terlihat mirip suaminya, John Legend.



Sebelumnya, banyak penggemar berbagi foto kecil mereka di media sosial sejak sebuah foto yang diunggah pada 2015 menjadi viral karena memilki kemiripan mencolok dengan John Legend, pelantun All of Me itu.



Saat itu, John Legend dan Chrissy merasa terhibur dengan kemiripan yang menakjubkan. Namun pada awal 2016, Chrissy mengaku bosan dengan meme sejenis saat pasangan itu bersiap menyambut anak mereka sendiri.



"Tolong berhenti mengirimi saya bayi ini. Satu tahun bayi ini ada di timeline saya. Pergilah sayang," tulis Chrissy pada akun Twitternya. Chrissy Teigen dan John Legend, 2016. Reuters



Foto bayi lain muncul pada Jumat, 30/6, ketika pengguna Twitter dengan akun @MrMenziN mengunggah sebuah foto anak laki-laki dan berkelakar dengan mengatakan anak dalam foto adalah John. "Jelas keluarga @johnlegend," tulisnya melengkapi foto lucu itu.



Foto itu menjadi viral, ketika orang-orang mulai memajang gambar bayi lain yang memiliki kemiripan luar biasa dengan John, dan mendorong penyanyi R&B tersebut untuk berkomentar. "Menurut saya alasan mengapa semua bayi ini terlihat seperti John Legend mungkin adalah John Legend yang terlihat seperti bayi," tulis seseorang mengomentari, yang oleh penyanyi tersebut dijawab, "Persis".



Senin, 3/7, malam, Chrissy, yang melahirkan anak perempuan mereka bernama Luna, mempertimbangkan topik tersebut dan mendesak penggemarnya untuk berhenti membahas kesamaan itu.



Beberapa pengikut mengeluh dengan apa yang disampaikan ibu berusia 31 tahun itu, namun pengikut lainnya justru merespon dengan membanjiri profil Chrissy dengan lebih banyak gambar bayi hanya untuk membuat isteri John Legend itu kesal. Demikian dilansir Music News.

ANTARA