TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi pendatang baru Isyana Sarasvati melalui konser bertajuk "Break The Silence" memperkenalkan single barunya berjudul Kau Adalah kepada ribuan remaja Yogyakarta, Senin malam, 30 November 2015.



"Mungkin belum banyak yang tahu lagu ini. Karena itu, saya kenalkan sebagai single ketiga saya," kata Isyana, disambut teriakan para penggemarnya, dalam konser yang berlangsung di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri (PKKH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.



Kau Adalah merupakan single ketiga setelah Keep Being You dan Tetap dalam Jiwa yang telah populer untuk memperkenalkan album perdananya bertajuk Explore! yang baru-baru ini diluncurkan.



Ribuan penonton yang kebanyakan dari kalangan mahasiswa itu hening sesaat ketika semua lampu sorot dimatikan mengawali lagu itu. Selanjutnya penonton bersorak setelah irama ketukan gelas mengawali lagu teranyar Isyana bergenre pop bercampur R&B tersebut.



Hanya, dalam konser itu, suara Rayi Putra Rahardjo (personel kelompok Ran) yang seharusnya mengiringi single tersebut dengan lagu nge-rap hanya diwakili rekaman.



Isyana, yang merupakan alumnus Royal College of Music, London, Inggris, ini sebelumnya juga memamerkan kemahirannya bermain piano saat membawakan lagu pembuka yang juga lagu terbaru dalam album Explore! berjudul Mimpi. Dalam lagu itu, tidak ada instrumen pengiring apa pun selain piano.



Konser "Break The Silence" ini juga menghadirkan penyanyi beraliran pop jazz lainnya, yakni Yura Yunita dan Frau.



Dalam konser ini, Isyana juga membawakan lagu baru lainnya berjudul Keep Being You dan The Way I Love You. Namun, dari semua lagu yang dibawakan, suara teriakan penonton meledak setelah Isyana membawakan lagu Tetap dalam Jiwa. Apalagi ketika dara kelahiran Bandung itu mencoba mengeksplorasi intro lagu yang telah populer tersebut dengan nada bercorak keroncong.



Selanjutnya lagu Little of Your Time milik Maroon 5 dan Runaway Baby milik Bruno Mars yang di-medley menjadi penutup penampilan Isyana malam itu.



ANTARA