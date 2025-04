TEMPO.CO, Jakarta - It, film adaptasi dari novel Stephen King menjadi “monster” di box office. Film dengan genre horor ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar US$ 60 juta saat debutnya pada Jumat, 8 September 2017.



Sebelumnya It telah memecahkan rekor sebagai film horor dengan penjualan tiket presale tertinggi dalam sejarah perfilman, yang sebelumnya diraih film Paranormal Activity 3 pada 2011. Prestasi ini sekaligus menjadi awal penjualan tiket tertinggi Fandango yang rilis pada September dan melampaui Sully pada 2016.



Fandango merupakan website penjualan tiket film yang berbasis di Amerika Serikat. Fandago sendiri tidak mengatakan berapa banyak tiket yang terjual untuk film dengan karakter badut sebagai ikonnya itu.



MovieTicket.com mengatakan It menyumbang sekitar 54,5 persen dari semua tiket yang dijual perusahaan tersebut sampai Rabu, 6 September. Jika film tersebut mencapai US$ 60 juta, itu akan menjadi pembukaan film di September terbesar sepanjang masa. Hotel Transylvania 2 merupakan pemegang rekor sebelumnya dengan pendapatan US$ 48 juta di pemutaran perdananya.



It menceritakan tentang sekelompok remaja yang harus mengalahkan kekuatan misterius dan mematikan yang memanifestasikan dirinya sebagai badut pemakan anak. Andres Muschietti yang terkenal dengan ‘Mama’ mengarahkan pemeran Bill Skarsgard sebagai badut bernama Pennywisa, bersama dengan Jaeden Liberher, Finn Wolfhard, dan Sophia Lilis sebagai musuh mudanya.





Film It (2017). (MIRROR)

Popularitas film ini merupakan kabar baik bagi bisnis film yang baru saja mengalami musim panas terburuk lebih dari dua dekade. Fandago belum pernah menjual tiket presale sebanyak ini sejak Spider-Man: Homecoming memulai debutnya pada Juli lalu. It menempati penjualan tiket tertinggi setiap hari selama pekan ini.



Bagian menarik dari film ini adalah ini bukan menjadi film sekuel atau kelanjutan dari film sebelumnya. Hal itu mungkin menjadi alasan gagalnya penjualan tiket di musim panas saat penonton telah lelah mengikuti film sekuel.



Fandago melakukan survei kepada lebih dari 1.000 pembeli tiket. Hasilnya 96 persen dari pembeli tiket mengatakan mereka membeli tiket It karena telah menantikan film musim gugur yang lebih segar. Sebanyak 89 persen dari pembeli tertarik setelah menonton trailer It dan 91 persen pembeli tiket mengaku sebagai penggemar karya-karya Stephen King. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 85 persen dari mereka sangat antusias melihat bintang Stranger Things, Wolfhard dalam layar lebar.



Bukan hanya keterlibatan King yang memicu minat para pembeli tiket, 73 persen responden mengatakan bahwa mereka melihat serial mini TV 1990 dengan Tim Curry sebagai Pennywise. Film ini juga menjangkau lebih dari sekadar kelompok film inti dari Gore-Fest Diehards. Lebih dari setengah pembeli tiket, sekitar 57 persen mengidentifikasikan diri mereka sebagai penggemar horor sejati.



VARIETY | AMMY HETHARIA