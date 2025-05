ITZY Umumkan Hadir Kembali Lewat Album Girls Will Be Girls

TEMPO.CO , Jakarta - Girl group K-Pop besutan JYP Entertainment, ITZY , resmi dikonfirmasi akan melakukan comeback. Melalui akun media sosial resmi mereka, tepat pada tengah malam tanggal 12 Mei 2025 waktu Korea Selatan, ITZY mengungkapkan tanggal perilisan serta jadwal promosi untuk album terbaru mereka yang bertajuk Girls Will Be Girls.

Sebelum bergabung sebagai satu grup, para anggota telah memiliki pengalaman masing-masing di dunia hiburan. Chaeryeong pernah tampil dalam K-pop Star 3 dan survival show Sixteen. Ryujin merupakan juara perempuan di Mixnine, sedangkan Yeji mencuri perhatian saat mengikuti The Fan. Sementara itu, Yuna dan Lia juga menjalani pelatihan panjang di JYP Entertainment sebelum resmi debut.

Tak lama setelah itu, ITZY meluncurkan sederet lagu hits lainnya seperti Icy, Wannabe, Not Shy, hingga Mafia in the Morning yang semakin memperkuat karakter mereka sebagai grup dengan pesan kuat tentang kepercayaan diri dan individualitas. Kepopuleran mereka terus menanjak secara global, dengan tur dunia yang membawa mereka ke berbagai benua dan interaksi langsung dengan penggemar internasional.