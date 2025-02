IU dan Park Bo Gum dalam Trailer Drakor When Life Gives You Tangerines

IU dalam drama Korea When Life Gives You Tangerines. Dok. Netflix

Trailer When Life Gives You Tangerines

TEMPO.CO , Jakarta - IU dan Park Bo Gum membintangi drama Korea When Life Gives You Tangerines yang akan tayang di Netflix mulai Jumat, 7 Maret 2025. Menjelang perilisannya, Netflix meluncurkan video trailer yang memberikan gambaran tentang dunia kedua tokoh utamanya. Pilihan Editor: 8 Film Korea yang akan Tayang di Netflix pada 2025 Drama ini berlatar dari Pulau Jeju pada 1960-an hingga Seoul 2025. Penonton akan diajak untuk mengikuti perjalanan Ae Sun ( IU ) dan Gwan Sik ( Park Bo Gum ) dari masa kecil tumbuh di lingkungan yang sama. Cerita yang ditulis oleh Lim Sang Chun dan disutradarai Kim Won Seok ini menjanjikan drama yang mengharukan, relevan, dan emosional.

Park Bo Gum dalam drama Korea When Life Gives You Tangerines. Dok. Netflix

When Life Gives You Tangerines dibintangi oleh IU, Park Bo Gum, Moon So Ri, Park Hae Joon, Kim Yong Lim sebagai Mak Cheon dan Na Moon Hee sebagai Chun Ok. Yeom Hye Ran dan Oh Min Ae memerankan ibu Ae Sun dan Gwan Sik.



Choi Dae Hoon dan Chang Hyae Jin sebagai Sang Gil dan Yeong Ran. Cha Mi Kyeong, Lee Soo Mi, dan Baik Ji Won memerankan Chung Su, Yang Im, dan Gyeong Ja. Pemeran lainnya adalah Cheong Hae Kyun, Oh Jung Se, dan Uhm Ji Won.



Judul Korea serial ini memberi penghormatan kepada dialek Jeju, yang berarti "terima kasih atas kerja kerasmu." Pada awal Februari lalu, Netflix secara resmi mengumumkan bahwa When Life Gives You Tangerines akan mulai tayang pada pekan kedua Maret 2025 dan berlangsung selama empat minggu, yakni 7, 14, 21, dan 28 Maret 2025.