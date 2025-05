TEMPO.CO, Jakarta -



Namaku Bento, rumah real estate

Mobilku banyak, harta melimpah

Orang memanggilku, bos eksekutif

Tokoh papan atas, atas sgalanya, asik!



Wajahku ganteng, banyak simpanan

Sekali lirik, oh bisa jalan

Bisnisku menjagal, jagal apa saja

Yang penting aku senang, aku menang

Persetan orang susah, karena aku

Yang penting asik, sekali lagi, asik!



Musikus legendaris Iwan Fals bersama band-nya kembali menggebrak Stadion Kridosono, Yogyakarta, Sabtu malam, 24 Oktober 2015. Kali ini penampilannya menjadi pamungkas puncak kompetisi kreativitas Passionville 2015 bertema "Live Up Your Passion".



Lagu Bento menjadi lagu pertama yang mengentak penonton yang memenuhi stadion, setelah sebelumnya Iwan menyanyikan beberapa lagu romantis. “Saya baru tahu, ternyata yang memutuskan pembakaran hutan Bento juga. Makanya habis,” kata Iwan di sela-sela lagunya.



Penonton pun bertepuk tangan. Meski belum menciptakan kembali lagu bertema kritik sosial khusus tentang pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, bagi Iwan, lagu Bento menjadi salah satu lagu yang mewakili keresahan, penderitaan, sekaligus kemarahan masyarakat yang memasuki musim asap itu.



Bento, bagi Iwan, bisa siapa saja yang mempunyai kuasa, berlaku sewenang-wenang, kikir, serakah, dan menghalalkan aneka cara untuk mencapai tujuannya. Bahkan lagu Bento menjadi lagu terpanjang pada konsernya malam itu lantaran dia melakukan jamming bersama band-nya.



Bahkan gitarisnya sempat memetik dawai dengan syair Cublak Cublak Suweng. Penonton yang ikut bernyanyi beberapa kali pun dibuat terkecoh karena beberapa kali batal menyanyikan reff lagu Bento.



Lagu Hio, yang pernah dipopulerkan Iwan bersama band Swami, menjadi lagu terusan sebagai bentuk konsistensi untuk berlaku patuh pada aturan. Sekaligus kritik kepada penguasa yang mengabaikan penderitaan rakyat. “Aku tak mau mengingkari hati nurani,” ujar Iwan, yang malam itu mengenakan kaus putih berkerah.



Suaranya yang tetap jernih meski terdengar serak saat mengambil nada tinggi kembali menggebrak nurani publik untuk membongkar beragam praktek kotor lewat lagu Bongkar. Seolah tiga lagu itu menjadi satu paket yang menggambarkan Indonesia yang terdiri atas penguasa, rakyat, dan pemerintah.



Di sela-sela kritiknya lewat syair, Iwan pun menyelipkan pesan harapan agar pendidikan di Indonesia maju lewat lagu Oemar Bakri. “Semoga anggaran pendidikan enggak cuma 20 persen, tapi 50 persen. Biar anak-anak pintar,” tutur Iwan sembari memeluk gitarnya.



Sepanjang bernyanyi, Iwan sempat mengenakan masker yang kemudian digantinya dengan syal untuk menutup hidung dan mulutnya. Sebab, debu beterbangan akibat ulah penonton yang menumpuk di mulut panggung sambil jejingkrakan.



Situasi melandai saat Iwan menyanyikan lagu Ibu. Penonton serempak kembali ikut menyanyi. Bahkan penonton di tengah lapangan menyalakan korek api masing-masing sehingga suasana yang mendekati tengah malam itu menjadi syahdu. Iwan pun mencopot syalnya.



PITO AGUSTIN RUDIANA



