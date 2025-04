TEMPO.CO, Makassar - Bintang laga Jet Li dan Jackie Chan diajak untuk membintangi film karya anak Makassar, Sulawesi Selatan, Pamanca The Movie. Film kolosal tersebut diharapkan bisa sekelas Lord of The Ring.



"Rencananya pekan depan sudah membuka casting pemain dan pembuatan teaser film," kata Produser Eksekutif Pamanca The Movie dari rumah produksi Rafindo Galesong, Muhammad Basir, Senin 6 Maret 2017.



Menurut Basir, film bergenre epik histori itersebut mengangkat kisah budaya bela diri tradisional masyarakat Sulawesi Selatan yang kini hampir terlupakan. Khusus di Sulawesi Selatan, budaya bela diri yang ekstrem ini dikenal dengan sebutan Pamanca. Sehigga para pelakonnya, harus dibekali jurus silat, bahkan kadang mempertontonkan kekebalan dari senjata tajam.



"Tanggal 11 Maret 2017 mendatang, semua kru akan bergerak dari Jakarta ke Makassar. Untuk melakukan sejumlah rangkaian pra produksi film adaptasi sejarah ini. Kegiatannya yakni pengambilan gambar dalam opening atau inser film Pamanca," tutur Basir.



Basir menjelaskan bahwa saat ini sineas asal Makassar sudah menyerahkan naskah film kepada Jackie Chan dan Jet Li tersebut. Film kolosal Sulawesi Selatan itu diharapkan bisa dibuat sekelas Lord of The Ring. "kami berharap semua berjalan sesuai rencana, tanpa ada kendala," ucap dia.



Menurut Basir, jika ingin mendatangkan pemain sekaliber Jet Li dan Jackie Chan, tentu butuh biaya tinggi. Namun, kata dia, rumah produksi Rafindo Galesong berusaha menggunakan pendekatan tersendiri. "Murni kalau hanya bayaran Jackie Chan dan Jet Li mau diajak itu sulit, kami juga tak sanggup," kata dia.



DIDIT HARIYADI