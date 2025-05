Jackie Chan-Siwon Super Junior Adu Akting di Dragon Blade

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Kawakan Mandarin Jackie Chan dan selebritis asal Korea Selatan Choi Siwon beradu akting dalam film berbiaya tinggi, Dragon Blade. Film layar lebar garapan sutradara Daniel Lee ini menghabiskan bujet sebesar US$ 65 juta atau setara dengan Rp 910 miliar.



Film yang memakan waktu produksi selama tujuh tahun itu juga menampilkan beberapa aktor Hollywod, seperti John Cusack dan Adrien Brody.



Film aksi laga ini menceritakan legenda dua kekuatan besar dengan latar belakang masa Dinasti Han Barat di Cina dan Kerajaan Romawi.



Dragon Blade menampilkan martial arts epik yang berlokasi di zaman Cina kuno. Adapun Jackie Chan berperan sebagai Huo An yang merupakan pemimpin dari Tim Penjaga yang dipercaya untuk menjaga “Jalur Sutra” yang terkenal.



Setting film tersebut bertempat di tengah gurun Gobi Dunhuang dan Aksai di Barat Cina, di bawah kondisi cuaca ekstrim bersuhu 50° C.



Seluruh lokasi dan properti pada film Dragon Blade diproduksi sendiri secara orisinil sehingga menghabiskan biaya yang mahal. Hal ini diklaim berbeda dengan film Hollywood yang lebih mengandalkan green-screen untuk menampilkan suatu tempat ekstrim.



Para kru kreatif bahkan membangun lokasi fisik Gerbang Angsa Timur dan membuat crane bangsa Romawi berupa trispastos, kandang besi, dan batu bata.



Tayangan perdana Dragon Blade ini dapat disaksikan pada Minggu, 17 Januari 2015 pukul 20.00 WIB di Celestial Movie.



