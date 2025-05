Jadi Juri The Voice, Judika Sebut Kaka dan Ari Laso Profesor

TEMPO.CO, Jakarta - Perasaan senang terpancar di wajah Judika. Suami Duma Riris ini bahagia bisa mendapat kepercayaan menjadi salah satu juri The Voice Indonesia yang tayang di RCTI. Judika akan bersanding dengan para seniornya di dunia musik, seperti Ari Lasso, Kaka Slank, dan Agnes Monica.



Judika sendiri adalah artis yang naik daun lewat sebuah ajang pencarian bakat, Indonesian Idol. Dia pun mengaku siap berbagi pengalaman dengan para peserta The Voice Indonesia nanti.



"Itulah (pengalaman di ajang pencarian bakat) yang mau aku share bagi semua peserta, minimal yang masuk ke tim aku," kata Judika saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu, 17 Februari 2016.



Satu hal yang akan ditekankan Judika kepada para peserta The Voice Indonesia, menjadi penyanyi harus mau belajar terus-menerus tanpa mengenal lelah.



"Penyanyi itu sama kayak profesor. Harus sekolah SMA kemudian S-1 baru ambil spesialisasi. Penyanyi juga harus begitu. Enggak hanya bernyanyi terus selesai. Masih banyak tahap yang harus belajar terus," terangnya.



Judika dengan tegas mengatakan bahwa Ari Lasso dan Kaka "Slank" sudah layak disebut profesor di dunia musik. Karena keduanya berhasil melewati sejumlah tantangan proses pembelajaran.



"Kaka, Ari Lasso buat aku sudah profesor. Mereka sudah mengalami banyak ujian di panggung kecil sampai gede. Semua sudah dialami mereka," ujarnya.



