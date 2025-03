Jadwal dan Line Up Glastonbury Festival 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Glastonbury Festival resmi merilis nama-nama pengisi acara tahun ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, acara ini akan digelar di Worthy Farm di Pilton, Somerset, Inggris pada 25 hingga 29 Juni 2025.

Grup band The 1975 diumumkan bakal kembali tampil di Glastonbury 2025 untuk menjadi bintang utama di Panggung Pyramid pada Jumat, 27 Juni 2025. Olivia Rodrigo akan menjadi bintang utama di Pyramid sekaligus menutup festival ini pada Ahad malam, 29 Juni 2025. Ini akan menjadi penampilan pertama pelantun 'Get Him Back!' di Glastonbury.

Sebelumnya, Neil Young telah lebih dulu diumumkan akan menjadi bintang utama untuk kedua kalinya setelah 2009, sementara Rod Stewart akan naik ke Panggung Pyramid pada Ahad, 29 Juni 2025. Charli XCX bersiap untuk menjadi bintang utama Other Stage pada Sabtu malam, 28 Juni 2025.

Loyle Carner menjadi bintang utama Other Stage dan The Prodigy akan menutup festival. Pertunjukan tersebut akan menjadi yang pertama di sana sejak meninggalnya sang vokalis Keith Flint pada 2019.

"Raye kembali ke Panggung Pyramid untuk memainkan lagu kedua terakhir setelah Neil Young pada Sabtu malam, setelah penampilan terobosannya saat makan siang di Panggung yang sama pada tahun 2023," demikian pengumuman Glastonbury Festival di situs resminya pada Kamis, 6 Maret 2025.

Selain Doechii, penyanyi yang akan tampil pertama kali di Glastonbury Festival antara lain, Noah Kahan, Alanis Morissette, Gracie Abrams, Busta Rhymes, Lola Young, Brandi Carlile, Myles Smith, En Vogue, Amaarae, Cymande, Shaboozey, Osees, dan Gary Numan. Line Up Glastonbury Festival 2025 Jumat, 27 Juni 2025

The 1975

Loyle Carner

Biffy Clyro

Alanis Morissette

Busta Rhymes

Maribou State

Gracie Abrams

Four Tet

Wet Leg

Anohni And The Johnsons

Badbadnotgood

Blossoms

Burning Spear

CMAT

Denzel Curry

En Vogue

English Teacher

Fatboy Slim

Faye Webster

Floating Points

Franz Ferdinand

Glass Beams

Inhaler

Lola Young

Myles Smith

Osees

Pinkpantheress

Self Esteem

Supergrass

Vieux Farka Toure

Wunderhorse

Sabtu, 28 Juni 2025

Neil Young and The Chrome Hearts

Charli XCX

Raye

Doechii

Deftones

Ezra Collective

John Fogerty

Amyl And The Sniffers

Amaarae

Beabadoobee

Beth Gibbons

Bob Vylan

Brandi Carlile

Caribou

Father John Misty

Gary Numan

Greentea Peng

Jade

Japanese Breakfast

Kaiser Chiefs

Kneecap

Leftfield

Lucy Dacus

Nick Lowe

Nova Twins

Pa Salieu

Scissor Sisters

The Script

TV On The Radio

Weezer

Yussef Dayes

Ahad, 29 Juni 2025

Olivia Rodrigo

Rod Stewart

The Prodigy

Noah Kahan

Nile Rodgers & Chic

Wolf Alice

Jorja Smith

Overmono

The Libertines

AJ Tracey

Black Uhuru

Celeste

Cymande

Danilo Plessow

Djo

Future Islands

Girl In Red

Goat

Joy Crookes

Kae Tempest

Katy J Pearson

Parcels

Pawsa

Royel Otis

Shaboozey

Snow Patrol

Sprints

St. Vincent

The Big Moon

The Brian Jonestown Massacre

The Maccabees

The Selecter

Turnstile