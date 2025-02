Jadwal Rilis Spider-Man 4 Diundur Seminggu

Pilihan Editor: Baca Bersama Zendaya, Tom Holland Sebut Naskah Spider-Man 4 Perlu Diperbaiki

Perubahan ini memberi jarak semakin jauh dari perilisan film The Odyssey karya sutradara Christopher Nolan. Film yang juga dibintangi oleh Tom Holland itu direncanakan tayang di bioskop pada 17 Juli 2026. Sebelum perubahan jadwal dari Sony Pictures pada Jumat, 21 Februari 2025, Spider-Man 4 akan dirilis hanya satu minggu setelah The Odyssey.

Jaga Jarak Penayangan di IMAX

Menurut Variety, keputusan Sony Pictures ini memberikan ruang bagi Tom Holland untuk membuka dua calon blockbuster-nya dalam waktu seminggu. Selain itu, penyesuaian ini juga mempunyai dampak penting bagi operasional. Spider-Man menjadi film yang melanjutkan hubungan Christopher Nolan dengan IMAX yang sudah berjalan selama beberapa dekade. Kabarnya Sony Pictures juga ingin merilis live action Spider-Man 4 ke Imax dan layar format besar premium lainnya, seperti halnya dengan adaptasi Marvel Comics sebelumnya.

Dengan tanggal baru untuk perilisan Spider-Man 4, The Odyssey sekarang memiliki dua minggu pemutaran tanpa bersaing di IMAX, menurut laporan Collider. Hal seperti ini juga pernah terjadi pada Juli 2023, ketika Mission: Impossible dari Paramount Pictures diputar di auditorium IMAX hanya kurang dari seminggu sebelum Oppenheimer dari Universal Pictures dan Christopher Nolan mengambil alih.

Tentang Spider-Man 4

Tom Holland terakhir kali terlihat di layar sebagai pemain jaring yang heroik di Spider Man: No Way Home (2021). Film tersebut disutradarai oleh Jon Watts yang juga menyutradarai Tom Holland di Spider Man: Homecoming (2017) dan Spider-Man: Far From Home (2019).

Butuh waktu beberapa tahun setelah perilisan film multiverse Spider-Man: No Way Home, sampai akhirnya Sony Pictures merilis film Tom Holland berikutnya sebagai Peter Parker empat bulan lalu. Destin Daniel Cretton menyutradarai film ini. Erik Sommers dan Chris McKenna menulis film Spider-Man baru setelah sebelumnya di No Way Home.

Film Spider-Man 4 diperkirakan akan mulai diproduksi pada musim panas ini, meskipun belum ada rincian pemain yang diumumkan selain Tom Holland. "Musim panas mendatang kami akan mulai syuting. Semuanya sudah siap. Kami hampir sampai. Ini sangat mengasyikkan. Ya, saya tidak sabar," ujar Tom Holland saat tampil di acara Tonight Show Starring Jimmy Fallon pada Oktober 2024 lalu, dikutip The Hollywood Reporter.

Amy Pascal dan presiden Marvel Studios Kevin Feige kembali sebagai produser. Zendaya diperkirakan akan kembali, tetapi kesepakatannya masih dalam proses. Belum ada kabar siapa lagi yang kembali dari geng lama. Satu-satunya orang yang tidak kembali adalah Marisa Tomei karena karakternya Bibi May meninggal di seri sebelumnya.

Detail tentang Spider-Man 4 masih dirahasiakan. Marvel Studios dan Sony Pictures belum mengkonfirmasi alur cerita, karakter penjahat, atau anggota pemeran tambahannya. Namun, sekuel mendatang akan menjadi film Spider-Man solo pertama Tom Holland sejak Spider Man: No Way Home, yang menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa dengan pendapatan besar sebesar 1,9 miliar USD di seluruh dunia.

