Jadwal Tayang Drakor Weak Hero Class 1 di Netflix

Weak Hero Class 1. Dok. Netflix



"Jadi siswa pinter di sekolah ngebuat Park Ji Hoon jadi target bully karena pada iri dengan nilainya yang selalu di atas rata-rata. Tonton kisahnya di drakor Weak Hero Class 1, tayang 25 Maret di Netflix," tulis Netflix Indonesia dalam pengumumannya di Instagram pada Rabu, 26 Februari 2025.



Tentang Weak Hero Class 2





Weak Hero Class 2 akan memperkenalkan beberapa pemeran baru, termasuk Ryeoun, Choi Min Yeong, dan Lee Min Jae, yang akan berperan sebagai rekan baru Yeon Si Eun di SMA Eunjang. Yoo Su Bin tetap akan berperan sebagai Choi Hyo Man. Serial ini juga akan menampilkan kelompok antagonis baru yang tangguh yang dipimpin oleh Bae Na Ra, dan Lee Jun Young akan membuat penampilan spesial.



Mengikuti peristiwa intimidasi yang terjadi selama musim pertama, Weak Hero Class 2 akan menggali lebih dalam ke dalam perjuangan Yeon Si Eun. Setelah pindah ke SMA Eunjang, Si Eun membawa bekas luka emosional dari bentrokan kekerasan di sekolah menengah lamanya, yang membuat temannya, An Soo Ho koma. Rasa bersalah karena gagal melindungi temannya semakin menambah lukanya. Dalam upaya untuk menghindari lebih banyak orang terdekatnya terluka, dia berhadapan langsung dengan musuh baru di sekolah menengah baru.



Choi Hyun Wook yang memerankan An Soo Ho di musim pertama, tidak ada dalam daftar pemeran untuk musim mendatang. Dalam webtoon asli, karakter An Soo Ho tetap dalam keadaan koma, dan tampaknya serial ini akan mengikuti alur cerita itu.



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO

