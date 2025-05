TEMPO.CO , Jakarta:Kemunculan Meilani Siti Sumartini, 15 tahun menghebohkan jagat dunia maya. Siswi SMAK 3 Pasundan, Bandung ini mendadak menjadi buah bibir berkat videonya yang diunggah di Youtube.



Gadis cantik berjilbab itu mengunggah beberapa video yang menunjukkan Mel, sapaan Meilani, sedang memainkan musik beraliran metal. Lagu-lagu yang dimainkan di antaranya adalah Hourglass milik kelompok musik Lamb of God dan 'Say Goodnight' milik grup Bullet For My Valentine.



Jari-jari Mel begitu lincah menari dan mencabik gitar listriknya. Mel mengambil video sendiri melalui telepon genggamnya. Dia mengunggah video itu sebelum berangkat ke sekolah. "Diambil sebelum berangkat ke sekolah," ujar Mel dalam keterangan di video Hourglass melalui akun Youtube-nya MelSickScreamoAnnie yang diakses Tempo, Jumat, 9 Januari 2015.



Video Mel mengundang perhatian para musikus metal. Bahkan, salah satu web musik metal dunia Metal Injection, menampilkan permainan Mel di laman mereka dengan judul Young Indonesian Girls Crushing Lamb of God Cover Will Blow You Away.



"It' just so awesome, proving that metal's reach is worldwide. Even more endearing is her description in the video: "Has taken before im going to school, i wish you're enjoying it," tulis website tersebut.



TIKA PRIMANDARI



