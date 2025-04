TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses menghadirkan Jakarta City Philharmonic (JCP) edisi pertama dan kedua, Dewan Kesenian Jakarta bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif kembali menggelar acara serupa hari ini, Kamis, 4 Mei 2017, pukul 19.30.



JCP merupakan program orkes kota, sebuah usaha edukasi untuk membangun keragaman kultur musik di Jakarta.



Jakarta sebagai kota layaknya secara konsisten membangun city philharmonic-nya sendiri, sebagai sebuah kultur kota yang memberikan banyak ruang bagi apresiasi masyarakat dengan karya kota lain di seluruh dunia.



Dalam gelaran kali ini, JPC mengusung tema “Rusia: St. Petersburg The Mighty Handful”. The Mighty Handful, yang juga dikenal dengan nama The Five, merupakan sekelompok yang terdiri atas lima komposer di abad ke-19 yang mengusung sebuah pembaharuan dalam musik klasik di Rusia.



Kelima komposer tersebut adalah Mily Balakirev, Caesar Cui, Nikolai Rimsky-Korsakov, Modest Mussorgsjy, dan Alexander Borodin. Para komposer tersebut tinggal di Saint Petersburg, dan kelompok The Five ini berkolaborasi sejak 1856 hingga 1870.



Tema-tema yang dipilih dalam pementasan ini berdasarkan geografi. Sementara sebelumnya bertema Scandinavia dan Jerman, pergelaran ketiga ini giliran Rusia.



