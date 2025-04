Jakarta Fair Kemayoran Suguhkan Konser Musik Multi-genre

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Fair Kemayoran (JFK) kembali hadir tahun ini, menariknya, gelaran kali ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun Jakarta Fair yang ke-50, sehingga acara digelar lebih meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Salah satu kemeriahaan di Jakarta Fair adalah konser musik bertajuk JIExpo Music Concerts Let’s Get Loud di panggung utama sepanjang digelarnya Jakarta Fair.



Sederet nama musisi besar seperti Ari Lasso, GIGI, God Bless, Sheila On 7, Slank, Superman Is Dead, Tony Q, Maliq n D’Essentials, Tipe-X, Endank Soekamti, Payung Teduh, Ayu Ting Ting, dan Cita Citata, akan bergantian mengisi panggung utama.



Bahkan Slank yang dijadwalkan tampil sebanyak dua kali akan menghadirkan lagu-lagu dari album terbarunya dengan konsep yang lebih rock.



Menariknya Jakarta Fair selalu menyajikan konser musik dengan warna musik atau genre yang berbeda-beda. Mulai dari Pop, Rock, Slow Rock, Metal, Orkes, Folk, Dangdut hingga Religi tersaji di panggung utama konser.



Selain itu, konser juga dimeriahkan musisi indie yang juga tak kalah dari segi kualitas dalam bermusik untuk menikmati berwisata dan berbelanja di Jakarta Fair. Hal itu dilakukan sebagai wujud komitmen Jakarta Fair Kemayoran dalam mendukung dan memajukan industri musik Indonesia.



Berbagai hiburan lain juga telah disiapkan, seperti kontes ratu kecantikan Miss Jakarta Fair 2017, Kampung Betawi, Barongsai Night, Wahana Bloody House, Wahana Trampolin, Wahana Taman Pelangi, dan yang terbaru adalah Wahana Pasar Malam dengan dekorasi yang unik dan kekinian.



Mengusung tema “Jakarta Fair 2017 Membangkitkan Kesadaran memperluas Lapangan Kerja Rakyat Banyak”, pameran multiproduk terbesar ini diharapkan dapat membantu tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta memicu peningkatan volume ekonomi nasional.



Jakarta Fair Kemayoran tahun ini digelar lebih panjang, mulai 8 Juni hingga 16 Juli 2017. Jakarta Fair dibuka setiap hari mulai pukul 15.30 sampai 22.00 (Senin-Kamis) dan 23.00 (Jum’at). Adapun untuk Sabtu dan Minggu dibuka mulai pukul 10.00 sampai 23.00.



Khusus pada hari Lebaran, Jakarta Fair juga akan tetap buka mulai pukul 14.00 sampai 23.00 untuk disiapkan sebagai destinasi libur Lebaran yang menyenangkan bagi keluarga.



Sementara pada 26 Juni sampai 2 Juli akan dibuka mulai pukul 10.00 sampai 23.00. Selanjutnya pada 3 Juli hingga berakhir pada 16 Juli, waktu buka akan kembali normal.



ANTARA