James Bond Ada di Drama Musikal

TEMPO.CO, Jakarta -"The name is Bond, James Bond..." Ucapan khas Agen 007 itu hampir selalu hadir dalam seri film James Bond. Agen rahasia MI6 Inggris karangan Ian Fleming dengan aksen kental British itu dan memiliki licence to killitu akan hadir dalam pertunjukan musikal.



Pertunjukan berjudul James Bond: The Musical akan dibuat Merry Saltzman yang bertindak sebagai eksekutif produser, seperti yang diberitakan NME. Mendiang ayah Merry Slatzman, Harry Saltzman adalah produser sembilan film klasik Bond, termasuk Goldfinger dan Diamonds Are Forever.



James Bond: The Musical akan memiliki jalan cerita sendiri dan lagu baru yang ditulis oleh penyanyi country, Jay Henry Weisz. Kepada Playbill, Merry Saltzman mengatakan drama musikal itu akan menampilkan beberapa musuh Bond dan beberapa yang baru, tentu saja termasuk gadis Bond.



"Jadwal produksi dan percobaan masih dikerjakan untuk pembukaan akhir 2017 atau 2018," kata Merry dan menambahkan pertunjukan tersebut akan tampil perdana di Broadway atau Las Vegas. Pemain drama tersebut belum diumumkan. Sementara itu, Daniel Craig akan kembali bermain sebagai agen 007 di film ke-24 Bond, Spectre, yang dijadwalkan keluar pada 6 November tahun ini. Sam Mendes, yang menyutradarai Skyfall, berada di balik kamera dan Christoph Waltz bermain sebagai penjahat utama dalam film itu.

