James Cameron Siap Luncurkan Avatar 3: Fire and Ash, Ini Sinopsis dan Deretan Pengisi Suaranya

Dilansir dari Channel Newsasia , film ketiga Avatar garapan James Cameron akan memiliki durasi lebih panjang dibandingkan film keduanya. Sutradara berusia 70 tahun itu mengungkapkan bahwa terlalu banyak "ide brilian" yang dimasukkan ke dalam Avatar: The Way Of Water (2022)–dengan berdurasi 3 jam 12 menit. Namun, kini Cameron menghadirkan sesuatu yang lebih besar lagi melalui film terbarunya.

Cameron juga menyebutkan bahwa film ini akan lebih fokus pada pengembangan karakter, sesuatu yang menurutnya kurang tereksplorasi dalam Avatar: The Way of Water (2022). Dengan durasi yang dikabarkan lebih panjang dari film kedua, Fire and Ash akan menghadirkan cerita yang lebih mendalam dan emosional. Selain itu, film ini akan melanjutkan kisah keluarga Jake Sully dan Neytiri yang masih berusaha melindungi rumah dan keluarga mereka di tengah ancaman baru yang muncul.