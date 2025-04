Jang Keun-Suk Lakukan Kerjasama Perdana dengan Kim Ki-duk

TEMPO.CO, Seoul - Aktor Jang Keun-suk akan kembali ke dunia layar lebar Korea lewat film yang disutradarai Kim Ki-duk.



Agensi manajemen Jang Keun-suk, Tree J Co. mengonfirmasi kemunculan sang aktor dalam "The Time of Humans". Film itu akan menjadi film pertamanya dalam enam tahun terakhir, juga kerja sama perdana dengan sang sutradara.



Film ini mengisahkan perjalanan manusia kembali ke akar sembari menguji batasan dari emosi, moral dan etika manusia.



Jang akan beradu akting dengan Ahn Sung-ki, salah satu dari aktor ternama Korea yang disebut akan menampilkan gaya akting berbeda di film ini di mana dia berperan sebagai karakter jahat dan berdarah dingin.



"Sudah lama saya tidak main film, saya merasa tersanjung bekerjasama dengan sutradara Kim Ki-duk yang saya kagumi," kata Jang seperti dilansir Yonhap.



"Saya memutuskan bergabung karena bagi saya menarik bisa membawakan sisi paling alamiah dari seorang manusia."



ANTARA