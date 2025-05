Jangan Khawatir, Directioners Hamil dan Difabel Dimudahkan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelenggara konser One Direction menjanjikan kemudahan bagi Directioners—julukan bagi penggemar setia One Direction—yang hendak menonton konser boyband asal Inggris itu. Mereka akan mengupayakan supaya penonton hamil dan kaum difabel bisa mendapatkan tempat duduk khusus.



Untuk pengunjung difabel, penyelenggara telah mendesain tempat yang ramah bagi mereka yang harus menggunakan kursi roda. Tempat khusus yang mengarah ke panggung bagi pengguna kursi roda dipastikan tak terganggu.



"Harap dicatat bahwa ada kapasitas tetap untuk area kursi roda dan tidak ada yang bisa kita lakukan jika hal ini telah terjual habis," demikian pernyataan panitia seperti dikutip dalam situs resmi 1dindo.com, Rabu, 25 Maret 2015.



Untuk pengunjung yang hamil dan mendapatkan tiket berdiri, panitia menyarankan agar penonton menghubungi promotor sebelum tiba untuk melihat apakah ada kemungkinan untuk pindah lokasi. Pindah lokasi dapat saja dilakukan untuk ibu hamil dengan catatan masih ada tempat duduk tersedia.



"Bertukar tiket tidak dapat dilakukan jika semua tempat duduk disediakan telah terjual habis. Silakan hubungi promotor sebelumnya di [email protected] untuk mengetahui apakah ada kursi yang masih tersedia dan jika mungkin untuk pindah," kata penyelenggara.



Penyelenggara konser akan bertindak sangat ketat dalam hal ketersediaan tempat. "Kami tidak dapat memberikan akses ke area difabel karena area ini hanya untuk pengunjung difabel yang telah terdaftar," ujar panitia.



Boyband asal Inggris, One Direction, berencana menggelar konser di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2015. Kelompok yang beranggotakan lima orang tersebut dipastikan tampil tanpa seorang personel, Zayn Malik. Konser ini merupakan bagian dari tur panjang mereka, “On The Road Again”.



Untuk informasi ketersediaan lokasi bisa menghubungi promotor melalui e-mail: [email protected].



DINI PRAMITA