Jay Park akan Konser di Jakarta, Bawa Tur Dunia Serenade & Body Rolls

Kembalinya Jay Park ke panggung dunia juga menjadi kelanjutan dari peluncuran album terbarunya, The One You Wanted pada Oktober 2024 lalu. Ini merupakan album pertamanya sejak The Road Less Traveled (2019). Dalam album itu, Jay Park menggandeng sejumlah musisi termasuk Chung Ha untuk lagu utama ‘Gimme a Minute’, Natty dari grup KISS OF LIFE di lagu ‘Taxi Blur’, serta IU dalam ‘Ganadara’.