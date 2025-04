Jay Z Dapat Penghargaan Songwriters Hall of Fame

TEMPO.CO, Jakarta - Kebahagiaan tengah melingkupi Jay Z. Selain berita kehamilan sang isteri, Beyonce, sang rapper kini mendapatkan penghargaan Songwriters Hall of Fame (SHOF) tahun ini.



Hal ini menjadikan Jay sebagai rapper pertama dalam ajang penghargaan itu. Mereka yang berhak masuk dalam nominasi Songwriters Hall of Fame adalah yang sudah menjadi penulis lagu populer selama dua dekade.



"Dia telah mengubah cara kita mendengarkan musik. Dia mengubah cara kita bersenang-senang, " kata gitaris Nile Rodgers, yang ditunjuk mengumumkan informasi itu pada Rabu (22 Februari 2017).



Selain Jay Z, sejumlah penulis lagu termasuk Kenneth "Babyface" Edmonds, Jimmy Jam & Terry Lewis, Robert Lamm, James Pankow & Peter Cetera (Chicago) dan penulis lagu Baby One More Time milik Britney Spears, Max Martin juga termasuk yang akan menerima penghargaan itu.



"Para penulis lagu berasal dari lintas genre, regional dan bahkan nasional - R & B, Rap, Pop dan Rock & Roll, Amerika dan Swedia," ujar perwakilan SHOF, Kenneth Gamble dan Leon Huff serta Linda Moran dalam keterangan tertulisnya.



"Kami sangat gembira bisa sekali lagi berkesempatan memimpin sebuah acara yang mengakui konvergensi lagu dan pertunjukan musik pada tingkat yang paling tinggi," sambung mereka.



SHOF akan digelar Juni mendatang.



ANTARA