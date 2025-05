TEMPO.CO, New York - Joey Alexander, musikus belia yang mengguncang jagat jazz, akan tampil di Woodstock Community Center, New York, 30 Januari 2016. Joey dijadwalkan naik pentas bersama kelompoknya, seorang pemain selo dan pemain drum.



Joey, musikus belia berusia 12 tahun yang baru-baru ini menjadi bintang tamu dalam acara CBS, 60 Minutes, memiliki kemampuan teknik dan improvisasi yang tidak dimiliki musikus-musikus senior.



Joey meraih dua nominasi Grammy untuk album perdananya, My Favorite Things, untuk kategori Best Instrumental Album dan Best Improvised Jazz Solo (Giant Steps dalam album My Favorite Things). Pemenang Grammy diumumkan Februari mendatang. Album Joey juga meraih posisi puncak tangga lagu jazz Billboard 200, pekan lalu.



Joey belajar piano jazz autodidaktik dengan mendengarkan ayahnya, musikus amatir. Pada usia 9 tahun, ia memenangi penghargaan Grand Prix pada kompetisi musik jazz semua umur, Master-Jam Fest di Odessa, Ukraine. Kompetisi itu diikuti 43 musikus dari 17 negara.



UNESCO mengundangnya bermain piano solo untuk menghormati tokoh jazz, Herbie Hancock, yang akhirnya mendorong karier Joey. Sejak 2014, Joey dan keluarganya bermukim di New York. Salah satu lagu dan penampilan Joey di album ini bisa dilihat di sini.

CHRONOGRAM