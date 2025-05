Jelang Konser, MLTR Sapa Penggemar Indonesia Lewat Video

TEMPO.CO, Jakarta - Band Michael Learns To Rock menyapa para penggemar di Solo, Jakarta dan Surabaya lewat video greeting (https://youtu.be/kZvGhu6cVP0) menjelang tur konser pada Februari mendatang.



"Hai Indonesia, kami Michael Learns to Rock, dengan bangga kami mengumumkan akan kembali dalam Indonesia Valentine Tour 2016," kata MLTR dalam bahasa Inggris di video yang diunggah di YouTube.



Jascha Richter, Mikkel Lentz, dan Kare Wanscher akan menyambangi Jakarta, Surabaya, dan Solo pada 11-15 Februari 2016.



MLTR akan tampil di Alila Hotel Ballroom, Solo pada 11 Februari 2016, The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta pada 13 Februari, dan Grand City Convention Hall, dan Surabaya pada 15 Februari.



ANTARA