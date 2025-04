Jember Fashion Carnaval 2017 Mulai Digelar Hari Ini

TEMPO.CO, Jember - Jember Fashion Carnaval (JFC) mulai digelar, Rabu, 9 Agustus 2017. Presiden JFC, Dynand Fariz dan Wakil Bupati Jember, Muqit Arief yang membuka karnaval yang sudah menginjak tahun ke-16 pada 2017.



Dalam JFC 2017 ini, tema besar yang diusung adalah 'Victory' yang berisi 10 tema unik yang mempresentasikan perjalanan JFC dalam meraih prestasi di level dunia dalam kategori National Costume. Ke-10 tema unik itu antara lain Srivijaya Empire, Bali, King of Papua, Mystical Toraja, Siger Crown Lampung, Borneo, Chronicle of Borobudur, Mythical Toraja, Wonderful of Betawi dan Unity in Diversity.



Dynand Fariz mengatakan, JFC berhasil menempatkan diri sebagai karnaval ketiga di dunia setelah NottingHill, Amerika Serikat dan Reunion, Prancis. Sementara itu, Muqit Arief dalam sambutannya mengatakan JFC 2017 ini menjadi karnaval paling istimewa karena akan ditonton juga secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada puncak acara pada Minggu, 13 Agustus 2017 . "Insyaallah akan ditonton oleh Presiden Republik Indonesia, Jolo Widodo," kata Muqit.



Muqit berpesan kepada masyarakat Jember untuk menjadi tuan rumah yang baik. "Jember akan kedatangan tamu dari berbagai daerah dan juga dari mancanegara. Jadilah tuan rumah yang baik," kata Muqit menambahkan. Dia juga mengatakan kalau dalam hari-hari ini, arus akan ada perubahan jalur lalu lintas dan ini harus dipahami. "Apalagi dengan rencana kedatangan Presiden RI, pengamanannya akan ekstra ketat," ujar dia.



JFC digelar mulai Rabu hingga Minggu, 9-13 Agustus 2017. Selama empat hari tersebut digelar World Class Fashion Carnaval antara lain Kid Carnival, Art Wear Carnival, Wonderful Archipelago Carnival Indonesia serta Grand Carnival.



DAVID PRIYASIDHARTA