Jennifer Lawrence Tampil Beda di Poster Mockingjay Part 2

TEMPO.CO , Los Angeles - Sepertinya Lionsgate sangat pandai membuat para pencinta Hunger Games penasaran. Baru-baru ini Lionsgate merilis poster dan video teaser The Hunger Games: Mockingjay Part 2.



Dilansir Metro.co.uk, Jumat, 10 Juli 2015, pada poster tersebut, Katniss Everdeen, yang diperankan Jennifer Lawrence, terlihat berbeda. Sementara pada poster sebelumnya ia tampil dengan seragam serbahitam, kini ia tampil lebih berani dengan warna merah.



Anak panah yang disandangnya juga berwarna merah. Pada poster itu, Katnis duduk di atas kursi berwarna putih. Ia menyilangkan kakinya. Matanya angkuh menatap lurus ke depan.



Begitu pun di video. Ribuan pasukan tampak berbaris dengan seragam putih. Di tengah ribuan pasukan tersebut, Katniss muncul dengan seragam merahnya. Dia tentu terlihat menonjol di tengah pasukan putih itu.



The Hunger Games: Mockingjay Part 2 rencananya dirilis pada 20 November 2015. Selain dibintangi Jennifer Lawrence, film yang disadur dari novel Suzanne Collin tersebut dibintangi Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Julianne Moore, dan Donald Sutherland.



Mockingjay Part 2 mengisahkan akhir cerita cinta dan petualangan Katniss. Pada seri ini, Katniss dan sekutunya bisa membalas dendam kepada Presiden Coriolanus Snow.



METRO | RINA ATMASARI