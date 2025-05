Jesse Plemons Ikut Berperan dalam The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

TEMPO.CO, Jakarta - Jesse Plemons, aktor Amerika Serikat yang dikenal lewat berbagai peran ikonik di layar lebar, akan bergabung dalam jajaran pemeran The Hunger Games: Sunrise on the Reaping sebagai versi muda dari Plutarch Heavensbee. Karakter ini sebelumnya diperankan oleh Philip Seymour Hoffman dalam dua film terakhir seri The Hunger Games, Catching Fire dan Mockingjay.

Dilansir dari laporan Variety, Philip Seymour Hoffman meninggal pada 2014, hanya beberapa hari sebelum menyelesaikan seluruh pengambilan gambar untuk film tersebut. Plemons dan Hoffman sebelumnya pernah beradu akting dalam The Master karya Paul Thomas Anderson pada 2012. Peran Baru Jesse Plemons di The Hunger Games Setelah tampil dalam The Power of the Dog dan episode USS Callister: Into Infinity dalam serial Black Mirror, karier Plemons kian melejit lewat deretan proyek bergengsi seperti Friday Night Lights, Killers of the Flower Moon, Kinds of Kindness, hingga Zero Day. Ia juga tengah bersiap membintangi film terbaru garapan Alejandro G. Inarritu serta Bugonia karya Yorgos Lanthimos bersama Emma Stone.

Perihal peran Plutarch Heavensbee muda, Erin Westerman selalu presiden Lionsgate Motion Picture Group, menyebutkan, “Jesse adalah salah satu aktor paling berbakat dari generasinya, dengan rekam jejak dalam memilih peran secara selektif,” ucapnya. Ia mengaku merasa terhormat karena memilih interpretasinya sendiri terhadap salah satu sosok paling menarik di Panem (negara fiksi masa depan dalam novel trilogi The Hunger Games).

The Hunger Games: Catching Fire. Foto: Lionsgate Play Indonesia. Tentang Sunrise on the Reaping Berlatar 24 tahun sebelum peristiwa utama The Hunger Games, Sunrise on the Reaping mengisahkan awal perjalanan Plutarch Heavensbee di Distrik 12, saat upacara pemilihan peserta untuk Hunger Games ke-50, yang dikenal sebagai Second Quarter Quell. Novel karya Suzanne Collins ini terbit pada 18 Maret lalu dan langsung mencatatkan penjualan 1,5 juta eksemplar dalam pekan pertama di Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, dilansir dari laporan The Hollywood Reporter.

Francis Lawrence kembali duduk di bangku sutradara, melanjutkan kiprahnya sejak seri Catching Fire. Sementara Billy Ray, yang turut menulis naskah film pertama The Hunger Games dipercaya untuk menulis skenario. Produksi film ini digawangi oleh Nina Jacobson dan Brad Simpson dari Color Force, dengan Cameron MacConomy sebagai produser eksekutif.