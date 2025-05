Jika Bisa Muda Lagi, Zayn Malik Ogah Bergabung dengan One Direction

TEMPO.CO, London - Zayn Malik menjadi bintang internasional sejak Simon Cowell memasukkannya ke boyband One Direction. Tapi dia menegaskan tak akan mau bergabung dengan boyband itu lagi jika diberi kesempatan kedua untuk kembali berusia 17 tahun.



Zayn mundur dari One Direction pada Maret 2015 setelah absen dalam sejumlah pertunjukan karena masalah kecemasan yang dideritanya. Dalam wawancara dengan majalah ES, Zayn mengaku akan melarang sosoknya yang masih muda bergabung dengan One Direction jika bisa memutar waktu.



"Saya akan bilang, 'Teliti dulu dan lebih siaplah menghadapi situasi tertentu sebelum kamu mengambil keputusan’," kata pemuda 23 tahun tersebut.



"Saya sangat polos saat masih 17 tahun. Saya pikir ikut X Factor berarti bakal mendapatkan jutaan pound sterling dan mendapatkan kontrak.”



"Dan saya seperti berkata, ‘Akhirnya. Semua masalah saya teratasi. Saya memenangi 1 juta pound sterling dan itu saja. Sederhana'. Tapi kita tak pernah memikirkan hal lain yang datang kemudian. Kita baru 17 tahun, mimpi kita belum matang. Kita melihat apa yang kita inginkan."



Meski begitu, Zayn mengaku bersyukur atas semua yang telah didapatkannya karena bergabung dengan One Direction. Tapi ia akan menunggu beberapa tahun lagi agar siap menjadi orang terkenal.



"Saya tak pernah bisa merasakan? Anonymity (tidak dikenal). Jika saya bisa kembali ke masa lalu, saya akan menikmati beberapa tahun lagi sebagai orang tak dikenal."



THE SUN | A. RIJAL