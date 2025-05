Jimmy Carter Raih Grammy Awards

TEMPO.CO, Washington - Jimmy Carter, presiden ke-39 Amerika Serikat, untuk kedua kalinya meraih Grammy dari industri musik yang diberikan pada Senin malam, 15 Februari 2016, waktu setempat. Pria 91 tahun itu mendapatkan penghargaan utama kategori Best Spoken Word Album untuk A Full Life: Reflections at 90.



Di dalam bukunya, dia menulis, Carter berlatar belakang politik dan dikalahkan Ronald Reagan dari Republik dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 1980. Dia juga menaruh perhatian terhadap kondisi negara-negara di dunia, khususnya fokus pada ketakutannya terhadap peminggiran peran kaum perempuan.



Sejak meninggalkan Gedung Putih, Carter menjadi pendukung usaha perdamaian, kesehatan, dan pembangunan global. Saat pemberian hadiah, Carter tidak tampil di panggung acara untuk menerima penghargaan.



Pada Desember 2015, bekas presiden dari Demokrat ini mengatakan ia terbebas dari kanker setelah selama beberapa bulan mendapatkan perawatan akibat kanker yang menyebar ke dalam otaknya. Carter juga pernah meraih Grammy pada 2007 untuk Our Endangered Values: America’s Moral Crisis, sebuah buku berisi pandangan politiknya versi audio.



AL ARABIYA | CHOIRUL AMINUDDIN